Körülbelül 7-800 ember jöhetett össze a Jobbik megemlékezésére a Március 15-e téren. Itt van a szokásos lengyel társaság is, és bár van néhány gárdista, most nem álltak be szép sorokba, ahogy tavaly. Első felszólaló Varga-Damm Andrea, volt jobbikos képviselőjelölt, jogász.

Arról beszél, hogy fél az az újságíró, aki a valóságot megírja, az országgyűlést pedig kocsmává züllesztették, "olyan szavak hangozhatnak el a Parlamentben, amelyek elképzelhetetlenek lettek volna korábban".

Valószínűleg a csicskapártozásra utal.