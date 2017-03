Áder aláírta a jogi határzár szigorítását

A köztársasági elnök tegnap aláírta a jogi határzár szigorításáról szóló, a múlt héten elfogadott törvényjavaslatot, az erről szóló dokumentum ma jelent meg a parlament honlapján. A határőrizeti területen lefolytatott eljárás módosításának részleteiről ebben a cikkben olvashatnak.

A szigorítás része egyebek mellett, hogy a menedékkérők kérelmük jogerős elbírálásáig nem hagyhatják el a határ menti tranzitzónát, ahol konténerekben szállásolják el őket. A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben” – ez jelenleg is fennáll – a rendőrök Magyarország teljes területén feltartóztatják a jogellenesen itt tartózkodó, 14 évesnél idősebb külföldieket, és átkísérik őket a határkerítés kapuján.

Ádertől nemcsak a hazai jogvédők kérték, hogy ne írja alá a törvényt, de az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF is megpróbált hatni a lelkiismeretére. Döntésének az adott még nagyobb súlyt, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága március 14-én mondta ki, hogy már a 2015 őszén bevezetett szigorú határőrizeti intézkedések – ezeket szigorította most az Országgyűlés – is sértik a menekültek jogait, és az Európai Emberi Jogi Egyezménybe ütköznek.