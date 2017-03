Ha egy marslakó ideutazott volna a kétezres évek közepén, és megnézett volna egy állami ünnepséget, ahol az éppen hatalmon lévő kormányfőt fütyülik ki, és ugyanez a marslakó idén is kiment volna a Múzeum körútra, akkor joggal állapíthatta volna meg, hogy Magyarországon:

a kormányfőt, miközben a híveihez beszél, ellenzékiek fütyülik ki;

a kormánypártiak azon siránkoznak, hogy az ellenzékiek nem tisztelik az ünnepet, és nem hagyják, hogy ők nyugodtan végighallgassák szeretett kormányfőjük beszédét – ahogy ezt a kormányközeli Pestisrácok.hu riportere mondta ingerülten az egyik tüntetőnek;

a nemzeti ünnepet pedig körüllengi a gyűlölet, a megosztottság, amit a legjobban talán az alábbi, egysnittes videó mutat be:

A sor most Orbán Viktoron volt, őt fütyülték ki, de a jelenség annyira nem új, hogy ugyanez a forgatókönyv játszódott le, amikor még Gyurcsány Ferenc volt a hatalmon. Akkor a Fidesz és a Jobbik hívei fütyülték ki Gyurcsányt és más kormánypárti politikusokat, a kormánypártiak pedig kiakadtak azon, hogy a jobboldaliak nem tisztelik a nemzeti ünnepet.

Most a Nemzeti Múzeumnál történtek után szinte azonnal sajtótájékoztatót tartott a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs azt mondta: „Juhász és bérfütyülői a mai napon ismételten bizonyították az egész ellenzék alkalmatlanságát”, és provokációjukkal tönkretették több tízezer ember békés ünneplését.

A kettős mérce egyik legjobb példája az, ami a nemzeti ünnepen történik.

A kifütyülősdi már jóval az őszödi beszéd kiszivárgása előtt műsoron volt. 2005. március 15-én a Nemzeti Múzeumnál fütyülték ki Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnököt, aminek az akkori ellenzéki, ma már kormánypárti politikusok kifejezetten örültek, és nem érezték úgy, hogy ezzel az ellenzékiek a nemzet ünnepét tették tönkre. Ellenkezőleg. A KDNP-s Harrach Péter például azt mondta akkor, hogy

aki a nép érdekében tevékenykedik, azt nem szokták kifütyülni.

Igaz, a Fidesz hivatalosan azt kommunikálta, hogy sajnálja, amiért Gyurcsány Ferencet a Nemzeti Múzeum előtt elmondott beszéde alatt kifütyülték, ugyanakkor igazoltnak is látták a füttykoncertet. „Nem hallgathatjuk el, hogy Gyurcsány Ferenc elmúlt hónapokban tett megnyilatkozásai, valamint a duma-kormány tevékenysége sokban hozzájárult ahhoz, hogy az ünnep örömteli pillanataiba sokak számára végtelen keserűség vegyült” – írták akkor. Most is lehetne ugyanezzel érvelni, hiszen bőven akadnak olyan emberek az országban, akik úgy érzik, életüket megkeseríti a Fidesz, éppúgy, ahogy korábban másokét az MSZP–SZDSZ-kormány.

Ugyancsak még 2005-ben, az október 23-i ünnepségen is beindult a fütyülősdi, akkor a Műegyetem előtt beszédet mondó Bozóki András kulturális minisztert fütyülték ki ellenzékiek. Ahogy akkor az Index írta, a miniszter beszédébe fiatalok többször is belefütyültek. „A megemlékezésen az első sorokban helyet foglaló, jórészt idősebb meghívott vendégek, mintegy negyvenen, hangos, folyamatos tapssal adtak hangot nemtetszésüknek. »Hagyd abba!«, »Elég« – lehetett hallani az aula több pontjáról.”

A kormánypárt akkor is hasonlóan reagált, mint most, csak akkor a kormánypártot még nem Fidesznek, hanem MSZP-nek hívták. Az MSZP

elfogadhatatlannak és elkeserítőnek

tartotta a Fidesz politikusai és aktivistái ünnepi rendezvényeken tanúsított magatartását. Újhelyi István akkori szocialista alelnök szerint „Kövér László és tettestársai szándékosan elrontották az ünnepet, mint mondta, ez a szellem, ez a stílus, ez a politika tönkreteszi Magyarországot”.

Egy évvel később, de még mindig az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt ugyanez megismétlődött a Múzeum körúton. A taps mellett akkor is füttyszó fogadta a miniszterelnököt, és a beszéde alatt már akkor megtörtént az, ami mára már teljesen megszokottá vált az ilyen ünnepségek alatt: a tömegben kisebb összetűzés alakult ki egy „Fleto, the Superman” feliratú lufit lóbáló öregúr és egy másik, botjával hadonászó idős férfi között.

A diktatúrázásból sosem elég

Ahogy ma az ellenzék diktatúrát kiált, amikor azt tapasztalja, hogy az állami ünnepségen szigorú biztonsági intézkedések vannak és kordonokat állítanak fel, mi több, motoznak, úgy akkoriban sem volt ez másképpen – pedig még hónapokkal voltunk az őszödi beszéd után kirobbant zavargásoktól.

2006. március 15-én az ünnepség előtt fél órával csak meghívottakat, iskolás csoportokat, valamint a sajtó munkatársait engedték be a Múzeumkertbe. A kerítésen kívül rekedtek közül többen hangosan nemtetszésüknek adtak hangot. Amint Gyurcsány belekezdett beszédébe, a téren kisebb csoportok fütyülni kezdtek, volt, aki sípot fújt, más „Vesszen Gyurcsány!”-t kiáltott.

A beszéd alatt több helyen már-már tettlegességig fajuló szóváltás, lökdösődés alakult ki azok között, akik hallgatni akarták Gyurcsány Ferenc beszédét, és azok között, akik azt megzavarni érkeztek a térre.

A miniszterelnök ellen demonstrálókat a tömeg többségében elítélően fogadta, a hangoskodókat csendre szólította fel – derül ki az akkori tudósításokból, amiket akár most is írhattak volna, hiszen ugyanez zajlott le 2017. március 15-én éppúgy, ahogy a korábbi években. 2006. március 15-én is terítéken volt a demokrácia, hiszen néhány tüntető „Választási csalás!” címmel szórólapokat osztogatott. A szórólapokon március 17-én a Parlament elé hívták embereket azzal a céllal, hogy „bizonyítékokkal” mutassák be, hogy a választásokat valamennyi párt csalással „komédiává alacsonyítva megcsúfolja a demokráciát”.

Miután az őszödi beszéd 2006 őszén nyilvánosságra került, a füttykoncert már a tiltakozás egyik legalapvetőbb formája lett, teljesen megszokottá vált. Emlékezetes eset volt, amikor Demszky Gábor akkori főpolgármestert 2010 márciusában kifütyülték, tojással megdobálták.

De nemcsak ebben hasonlít a Gyurcsány-kormány az Orbán-kormányhoz, hanem abban is, hogy a kormánypártiak védelmét magáncégre bízták. Szabó Máté, az akkor hivatalban lévő ombudsman 2008-ban és 2009-ben is gyászos jelentést adott ki az adott év március 15-éről. Bőven volt jogsértés és panasz, amivel foglalkoznia kellett. A sok közül az egyik dolog, amit vizsgált, az volt, hogy mindkét évben csak egy vagyonvédelmi magánvállalkozás (In-kal Security ) által végzett ellenőrzés után lehetett belépni a Múzeum körúti állami rendezvény területére. Előfordult, hogy kisgyerekes családtól elvették volna a cumisüveget, és csak úgy engedték volna be őket. Most ugyanezt csinálja a Fidesz is, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a hozzá közel álló Valton Security védi őket.