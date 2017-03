Lemondott a mutogatós főkonzul

Fotó: Sarasota Magyar Tiszteletbeli Konzulátus / Facebook Gergátz István

Február végén hat hat szeméremsértőt vettek őrizetbe Floridában, köztük Gergátz Istvánt, Sarasota tiszteletbeli magyar konzulját. "Nem követtem el semmi rendkívülit és szeretném folytatni a szolgálatomat" - nyilatkozta akkor.

A 24.hu most kiderítette, hogy a főkonzul a botrány után pár nappal lemondott posztjáról. Szijjártó Péter Mesterházy Attila kérdésére adott válaszában közölte, hogy Gergátz István március 3-án azonnali hatállyal távozott.

Az idős férfiakat civil nyomozók fogták el Sarasota egyik strandján, a nemi szervüket mutogatták és ajánlatokat tettek a fürdőzőknek a Casperson beachen. A 71 éves Stephen Gergatzot, vagyis Gergátz Istvánt a többi őrizetbe vett férfival együtt 500 dolláros óvadék ellenében engedték szabadon.

Gergátz Istvánt 2012-ben nevezte ki és 2015 augusztusában iktatta be hivatalába Hende Csaba honvédelmi miniszter a floridai Venice Petőfi Magyar Klubházban.

A nyugalmazott belgyógyász doktor Gergátz István Amerikában született, élt Ohióban, New Jersey-ben és Louisianában is. 1999-től New Orleansban volt tiszteletbeli konzul, hat éve költözött feleségével, Bika Juliannával együtt Floridába. Az American Hungarian Journalnak adott 2012-es interjújában arról beszélt, a Katrina hurrikán után döntöttek úgy, hogy elköltöznek Louisianából, és bezárja az ottani konzulátust.