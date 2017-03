A Seuso-kincsek újabb darabjai kerülhetnek elő

Új régészeti feltárások indulhatnak azon a területen, ahol 1976-ban megtalálták a Seuso-kincseket, mivel a szakemberek szerint további értékes tárgyak lehetnek a föld alatt - tudta meg a Magyar Nemzet.

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára a jobbikos Szávay István írásbeli kérdésére adott válaszában kifejtette, a Seuso kutatási program 2017. évi tervébe felvették a helyszín komplex vizsgálatát. A feltárásokat Dénes József régész elméletére alapozzák, amelyet már a Magyar Nemzeti Múzeum is befogadott. Dénes szerint a kincsek lelőhelyén még bőven akadhatnak tárgyak a föld alatt, mivel a teljes étkészlet, amelynek a Seuso-kincs is része, akár kétszáz darabból is állhat. A lelet eddig hivatalosan előkerült részét a kormány 2014-ben vásárolta vissza 15 millió euróért, majd az ügy részleteit 30 évre titkosították.

Dénes teóriáját egy korabeli vételi ajánlat támasztja alá, amelyet Reiner Zietz, egy Svájcban élő német műkereskedő tett Lord Northampton nevében egy libanoni műkereskedőnek, Halim Korbannak, akinek bécsi üzletében tűnt fel először néhány tárgy az 1600 éves készletből. Az ajánlatban az eddig eladott 14 tárgyon túl 37 ivókupáról, 5 kancsóról, és 187 ezüstkanálról is szó van, ebből pedig a magyar régész arra következtet, hogy az étkészlet eredetileg kétszáz fő vendégül látásra készülhetett. Egy korabeli szemtanú, az akkor 16 éves Lelkes Ferenc vallomása, és egy magyar műkereskedő néhány évvel későbbi története is azt támasztja alá, hogy a kollekció egyes részei még nem kerültek elő.

Az új ásatások során tízméteres körzetben fogják feltárni a pince környékét, ahol Dénes József szerint az étkészlet többi darabja megbújhat. A jelenleg magánkézben levő területet a Nemzeti Múzeum műszereinek segítségével vizsgálják majd át.