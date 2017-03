Dollármilliókat tapsolt el Belize-ben Bróker Marcsi

A Bors azt írja, hogy a csalás miatt körözött, majd nemrég Belize-ben elfogott D. Sándorné, közismertebb nevén Bróker Marcsi saját magát adta fel, miután elfogyott a pénze.

A lap a nyomozásra rálátó forrásra hivatkozva írja azt, hogy Bróker Marcsit nem is körözték Belize-ben. Egy viszonylag kis számú magyar közösség él ott, sok magyar a törvény elől menekülve húzza meg magát ott. Ezt a helyi hatóságok is tudják, ismerik is a magyarokat. Bróker Marcsikában "egy ki­fejezetten szerény, csendes asszony­kát láttak, de fogalmuk sem volt, itthon mit követett el" - írja a lap.

Fotó: Antal N / Police.hu A Belize-ből hazaszállított D. Sándorné

A nyomozást ismerő informátor szerint a nő másfél év alatt élt fel több millió dollárt, a pénzt főleg lakhatásra költötte. Amikor elfogyott a pénze, besétált a rendőrségre és feladta magát.

Az informátor szerint az sem igaz, hogy D. Sándorné új piramisjátékba akart kezdeni - korábban erről szóltak a hírek. D. "Sándorné semmilyen nyelvet nem beszélt, a magyarokon kívül senkivel se tudott érdemben kommunikálni. Így nehéz lenne hálózatot építeni. Amúgy sem tudott volna egy fillért is kihúzni bárki zsebéből: a Belize-ben élők olyan bizalmatlanok, még tíz dollárt sem adnak akárkinek, nemhogy ezret" - mondta a lapnak a forrás.

D. Sándornéról legutóbb a Blikk azt írta, hogy nincs megtörve, jól elvan a börtönben.