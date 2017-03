Viszonya volt egy gimnazista fiúval, felfüggesztették a papot

Hamvazószerdán kereste meg a pécsi megyéspüspököt az a fiatal plébános, aki a papi hivatással össze nem egyeztethető kapcsolatot vallott be, emiatt már nem is tagja a papságnak, helyettesítéséről is döntöttek - írja a Szabad Pécs. A lap szerint a plébánosnak egy Pécsett tanuló gimnazista fiúval volt viszonya.

Az ügyben Udvardy György megyéspüspök közleményt adott ki. Ebben azt írta, hogy G. Károly atyát azonnali hatállyal felfüggesztette, mivel felmerült vele kapcsolatban a fiatalkorúak veszélyeztetésének gyanúja.

"Nincs tudomásom arról, hogy más személy - bármilyen módon is, mint például bűnpártolás - érintett lenne az ügyben. Az előzetes vizsgálat nem tárt fel erre utaló adatot, és sem az elbocsátás kérését megelőzően, sem azt követően nem érkezett hozzám ilyen értelmű bejelentés. Az adott ügyben tájékoztatást kaptak azon intézmények vezetői, nevelőtestületei és azok az iskolai osztályok, ahol G. Károly tanított" - írta a megyéspüspök.

A felfüggesztett pap ismert és nagyon népszerű volt a baranyai fiatalok körében.