Budapestről tolják a szélsőjobbos nemzetközi propagandát

A Guardian írt egy cikket egy Jim Dowson nevű brit szélsőjobbos figura, a Brit Nemzeti Párt egykori pénztárnokának legújabb akciójáról: eszerint a férfi a Trump- és brexit-párti propagandát toló közösségimédiás "hírügynökségét" most rá fogja állítani arra, hogy a skót népszavazásba is beszálljanak, szeparatista oldalon.

Ez így önmagában nem túl érdekes Magyarországnak, de a lap kész tényként közli, hogy ennek a Patriotic News Agencynek az irodája Budapesten és Szerbiában van.

A Guardian azt írja, hogy Dowson közösségimédia-csapata keményen nyomta a trumpista híreket az elnöki kampányban, beleértve a Clintonnal kapcsolatos különböző összeesküvés-elméleteket is. Azt is írja a cikk, hogy Dowson a családjával Észak-Írországban lakik, de sok időt tölt el azzal, hogy az alt-rightos ügynökségét működtesse Kelet-Európában. A "hírei" saját állítása szerint összesen 50 millió embert érnek el a világon, ebből 17 millióan laknak Nagy-Britanniában.

Fotó: britainfirst.org Jim Dowson

Dowson most úgy fogalmazott, arra készül, hogy "a hatalmas patrióta hálózatát irányítsa, amely Trumpot és a Brexitet is támogatta, hogy a skót függetlenségpártiságot népszerűsítse, ha lesz népszavazás."

Ez egy globális hálózat, amely, úgy hiszem, segítette megválasztani Trumpot, és győzelemre segíteni a Brexitet.

“Ez a munkám. Hogy megkavarjam a dolgokat", fogalmazott a férfi némi - nekünk érdektelen - brit-skót belpolitikai elemzés közepette.

A mellékesen keményen Putyin-pártinak is ismert Dowson az eddigi konkrét kavarásairól azt mondta, “megsemmisítő anti-Clinton, pro-Trump mémeket és hangkivágásokat küldött azoknak, akik túlságosan kiábrándultak a politikából ahhoz, hogy egy hagyományos kampányra odafigyeljenek".

A Hope Not Hate nevű antirasszista szervezet azt mondta a lapnak, Dowson nagy játékos lett a közösségi médiában, és a budapesti csomópontját használja, hogy "a gyűlöletet szétfröcskölje a világban". A szervezet honlapján találtunk egy tavaly szeptemberi írást, amelyben meg is neveznek pár ügynökséget (European Press Agency, Arabic Press Agency, Visegrad News, Jesus is Lord, This is Hungary), de abban Trumpról és a tavaly júliusban alakult Patriotic News Agencyről még nem volt szó.

A New York Times is írt a kavarásairól, kamuhíreiről decemberben, de a cikkben nincs szó magyarországi székhelyről. A lap szerint túlzás lehet a sok tízmilliós elérés, de biztos, hogy több százezerszer látták és osztották meg a Dowsonhoz köthető tartalmakat a neten. Februárban a Huffington Post viszont már Budapestet nevezte meg központnak a Hope Not Hate-re hivatkozva.

Jim Dowson itt volt tavaly márciusban egy konferencián, aztán írtunk róla egy nagyobb cikket tavaly decemberben a Magyar Narancs nyomán. Akkor azt lehetett tudni róla, hogy

A Magyar Önvédelmi Mozgalom Facebook-oldalán volt egy kép, melyen a jobbikos László Attila MÖM-vezérnek egy zászlót ad át.

Nem először járt Magyarországon, tavasszal a Jobbik pártalapítványa által támogatott ún. népesedési konferencián tűnt fel Hegedűs Lóránt belvárosi templomában és egyebek mellett a nyíltan rasszista Betyársereg tagjaival is pózolt, elismerését fejezve ki a sereg munkája iránt.

A konferencián részt vett Nick Griffin és Téglásy Imre is, akik a Magyar Narancs szerint a Knights Templar International (KTI) "lovagrendnek" a tagjai. Ennek a lovagrendnek a vezetője egyébként Dowson is, amikor László Attilával fotózkodott, akkor a KTI képviseletében volt itt.

Dowson és a KTI másik tagja, Nick Griffin is megjelent tavaly Szentpéterváron az úgynevezett orosz nemzeti konzervatív fórumon, ahol olyan neonáci, fasisztoid pártok képviselték magukat. Dowson és Griffin részt vett az oroszbarát bolgár szabadcsapat, a Sipka "határvédő munkájában" is, azaz menekülteket vertek.

A jobbikos Sneider Tamás is találkozott Dowsonnal, meg is mutatta neki a parlamentet. A Magyar Narancs szerint Sneider nem tart kapcsolatot Dowsonnal, de Toroczkai László igen, olyannyira, hogy magyarországi ingatlanügyletekben segít nekik.

Érdekes egyébként, hogy a Dowson nagy elvtársának és haverjának tűnő Nick Griffin épp most mondta a 444-nek egy jobbos konferencia után, hogy Magyarországra akar költözni. Azt nyilatkozta, hogy "Magyarország már most is egy nagyon jó központ, van egy közösség emigrált nacionalistákból, akik itt építik magukat. Vannak franciák, olaszok, svédek és britek is csordogálnak. Egy pillanatnyi kétségem sincs, hogy amikor az igazi balhé elkezdődik a Nyugaton az Al-Kaidával és az ISIS-szel, akkor ez a mostani csordogálás igazi árhullám lesz.”

Azt is mondta a 444 videójában, hogy "Nagyon remélem, hogy Magyarország, a magyar kormány és a magyar emberek befogadják majd ezeket a Nyugat-Európából érkező valódi menekülteket, és a liberálisokat viszont nem engedik be, akik ezt az egész helyzetet előidézték Nyugaton.”

Minderre lehet azt mondani, hogy szélsőjobbosok agymenése, csak éppen az a helyzet, hogy Orbán Viktor is nagyjából ugyanerről beszélt az évértékelőjében februárban, sőt, így utólag mintha csak Griffinről és Dowsonról szólt volna az alábbi mondat: