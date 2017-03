Államtitkár: Ezt ne csináld, ha nem akarsz problémát

Letámadta Czerván György államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő a lovasszövetség egyik szakemberét, amiért egy tévéinterjúban kritizálni merte a Mészáros Lőrinc cége által kivitelezett szilvásváradi kormányberuházást - írja a Hvg.hu. A Hvg.hu megszerezte a beszélgetésről készült felvételt, és lejátszotta azt az államtitkárnak. A politikus addig azt is tagadta, hogy közvetlenül ismeri beszélgetőtársát, majd megpróbálta megmagyarázni, ez miért nem számít fenyegetésnek.

„Ezek az interjúk nem túl szerencsések, és most nagyon finoman fogalmazok. Nem tudom, miért kell ezt csinálni, szidni a kormányberuházást, mondjuk egy szövetségi kapitánynak. Ezeket te hogy gondoltad?”

– ezzel a felelősségre vonással indult a telefonbeszélgetés Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára és ifj. Bozsik József, a fogathajtók azóta posztjáról eltávolított szövetségi kapitánya között januárban.

A hatperces hangfelvétel hasonló stílusban folytatódott, az állami vezető egyértelműen magas beosztására utalva számon kéri ifj. Bozsikot. Egy ponton pedig a beszélgetés burkolt nyomásgyakorlásba megy át, az 1998 óta fideszes országgyűlési képviselőként politizáló Czerván ugyanis azt mondja a fogathajtónak:

Szövetségi kapitány vagy, és a lovasszövetségnek a kormány adja a támogatást a működéséhez, ne vicceljünk már”. Ahogy félreérthetetlenül megjegyzi azt is: „arra kérnélek, hogy ezt ne csináld a jövőben, legalábbis, ha nem akarsz ebből problémát.

A telefonbeszélgetés oka az a riport, amit a Jobbikhoz köthető N1 Tv készített januárban a szilvásváradi lovasközpontról. A fedeles lovardát ősszel ünnepélyesen átadták, majd hamar be is zárták, mert már az első versenyeken kiütköztek a kivitelezési problémák. Például a fűthetetlen csarnokban vacogott a közönség, de a sokmilliós versenylovakat is a megfázástól kellett félteni. Ennél is súlyosabb gond, hogy az elvileg letesztelt, felszakíthatatlan, speciális talaj darabokban szakadt fel a verseny során.