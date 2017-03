Öngyilkossággal fenyegetőzik egy körözött férfi a Belvárosban

Egy olvasónk jelezte valamivel hat után szerda este, hogy több rendőr, mentős és katasztrófavédelmis van a Deák Ferenc utcában, ahol egy épület előtt már fel is fújták azt a hatalmas mentőpárnát, amiket tűzeseteknél használnak, amire kiugorhatnak magasabb emeletekről is az ablakból. De ezt használják akkor is, amikor valaki öngyilkossági szánékkal áll ki egy tetőre, vagy párkányra.

Ebben az esetben ez utóbbi történt. Helyszínről azt írták olvasóink, hogy a rendőrök egymás közt azt beszélték, valaki ki akar ugrani, majd később többször meg is jelent az egyik épület párkányán egy férfi. Az épületbe rendőrök mentek be.

Közben a rendőrség kiadott egy közleményt azzal a címmel, hogy:

Az ablakban ülve fenyegetőzik a körözött férfi.

Azt írják, a rendőrség több egysége megjelent a Deák Ferenc utcában este hatkor, hogy T. Józsefet lakásában elfogják, ám a lakásba bejutásakor a férfi fenyegetőzni kezdett, hogy ha belép valaki, akkor leugrik.

A rendőrök a Deák Ferenc tér és az Erzsébet tér kereszteződésénél, valamint a Bécsi utca és az Erzsébet rét kereszteződésnél az utat lezárták.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!