Inzultáltak egy képviselőnőt a szentgotthárdi fürdőben

Kedd este a szentgotthárdi fürdőben Szalainé Kiss Edina, független városi képviselő egy karbantartási munkát ment be ellenőrizni, de a helyszínen többen szidalmazták, majd bántalmazták is a politikust - tudta meg a Magyar Narancs egy Vas megyei hírportál alapján. Szalainé a rendőrségen könnyű testi sértés miatt tett feljelentést, és nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szerzett.

A sértett rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a történtek miatt, valamint a műszaki és az ügyvezető igazgató felmentését. A képviselő arra gyanakszik, hogy a fürdő vezetése megdézsmálhatta a városi fürdő kasszáját, ezért csalás miatt is feljelentést tett.

Szalainé Kiss Edina telefonon azt mondta a Magyar Narancsnak, hogy március 21-én, kedden szeretett volna bemenni a fürdőbe tájékozódni a felújítás haladásáról, és fényképet készíteni egy látványos munkáról, akkor éppen alpinisták dolgoztak az épület kupolájában.

Fotó: Gotthárd Tv Szalainé Kiss Edina

Ezt a fürdő egyik alkalmazottja nehezményezte – mondván munkaterület – sőt fizikai erővel (lökdöste, blúzát eltépte), részben személyének és a családjának szóló fenyegetéssel próbálta meg a helyi politikust kiebrudalni a fürdőből. Szalainé tájékoztatta a dolgozót, hogy mint képviselőnek, és mint a fürdőt is felügyelő önkormányzati bizottság tagjának joga van bármikor bemenni az önkormányzati tulajdonú épületbe, és bármit dokumentálni is, annál is inkább, mert a város 10 millió forinttal beszállt a fürdő felújításába. Az egyébként jól megtermett férfi dolgozó ezt figyelmen kívül hagyta – tudtuk meg a képviselőtől. A dolog addig fajult, hogy Szalainé egy irodába menekült, hangos segélykiáltására hívtak mentőt és rendőrt.

Március 14-én a város jegyzőjével és a polgármesteri hivatal egy másik tisztviselőjével feljelentést tett folytatólagosan elkövetett sikkasztás ügyében. Ugyanekkor a NAV-nál közérdekű adatbejelentéssel éltek. Arról, hogy milyen tényekre alapozták a sikkasztás gyanúját, egyelőre nem kívánt nyilatkozni a képviselő.

Szalainé Kiss Edina a Narancsnak megjegyezte, hogy fia (aki egyébként a Closer.hu portál főszerkesztője) egyetemista, úszómesterként a fürdőben dolgozik, ami már eleve szálka volt a fürdő egyes munkatársainak szemében, voltak, akik úgy vélték, kémkedni küldte a fiát a fürdőbe.