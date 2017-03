Kaczyńskinak szobrot állítana a Fidesz Budapesten

Szobrot akar állítani a Fidesz Lech Kaczyński volt lengyel államfőnek Budapesten. A hírt Kocsis Máté jelentette be, a tervet Tarlós is támogatja, így az jó eséllyel meg is fog valósulni.

Nem véletlen az időzítés: március 23. hivatalosan a lengyel – magyar barátság napja, de az is elképzelhető, hogy a múlt héten kissé meggyengült lengyel-magyar tengelyt szeretné erősíteni a Fidesz – a lengyel kormánypárt nagyon szerette volna, ha Magyarország velük együtt nem támogatja Tusk újbóli EP-elnökké választását, de a Fidesz végül a többi néppárthoz hasonlóan megszavazta azt.

Kocsis Máté „a sorstársi közös építkezés egyik kiemelkedő alakjaként” jellemezte Lech Kaczyńskit, akinek szerepe, mint az MTI kiemeli, vitathatatlan a kommunizmus utáni demokratikus Lengyelország létrehozásában.

Lengyelország elnöke 2010. április 10-én Szmolenszk mellett vesztette életét feleségével együtt, amikor a magas rangú lengyel katonai, politikai és egyházi vezetőket szállító elnöki különgép lezuhant. Bár a hivatalos vizsgálatok mind arra jutottak, hogy baleset történt, a jobboldali lengyel kormánypártban továbbra is tartja magát, hogy merénylet történhetett, amivel leginkább az oroszokat vádolják. A lengyel kormánypárt, a PiS legfontosabb alakja ma is Jarosław Kaczy ń ski, az elhunyt elnök ikertestvére.

A budapesti Fidesz a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén kezdeményezi a szoborállítást, amelyet Tarlós István főpolgármester is támogat.