Mentőt hívott magához a háziorvos, nem vitték kórházba, infarktusa volt

Mentőt hívott magához az ország egyik ismert háziorvososa, mert úgy érezte, infarktust kapott. A Csépváralján dolgozó Keszthelyi Gyulához kiment a mentő, de miután az EKG nem mutatott eltérést, nem szállították kórházba. Két órával később egy másik mentőautónak kellett kórházba vinni infarktussal, írja a Blikk a Praxisblog alapján, ahol a 63 éves Keszthelyi maga számol be az esetről.

Keszthelyi Gyula azt írta: nemcsak orvosként ismerte fel az infarktus jeleit, hanem azért is, mert már korábban is volt szívrohama. Az orvos azt írta: minden fél óránál hosszabban tartó mellkasi tünetet mindaddig infarktusnak vagy akut koronáriaszindrómaként kell kezelni, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Mivel az infarktusok jelentős hányada EKG-eltérés nélkül zajlik le, kérte, hogy azonnal vigyék kórházba.

Ha ez egy orvossal megtörténhet, akkor mi lehet azokkal az emberekkel, akik nem mernek szólni? – tette fel a kérdést a blogon a háziorvos.

A mentőszolgálat nem válaszolt a Blikk kérdéseire. Az ügyben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt folytat nyomozást.