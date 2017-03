Segítség a Lázár-Semjén csillagrombolónak: Menczer Erzsébet, a fideszes civil

Több évig tartó romániai előjáték (Igazi Csíki Sör vs. Heineken Románia) után némiképp váratlanul - és a jelek szerint átgondolatlanul - a magyar kormány keményen beleszállt a magyarországi Heinekenbe a vörös csillag védjeggyé nyilvánítását tiltó törvénytervezettel.

Bár minden jogi norma arra utal, hogy a Lázár János és Semjén Zsolt nevével fémjelzett csatahajó vesztes csatába indul - és még a Fidesz-frakciónak is meggyűlik a baja a gumicsontnak tűnő törvényjavaslattal -, felbukkant a kormány oldalán egy viszonylag ismeretlen "civil szervezet", hogy besegítsen a fantom-frontvonalon.

Pénteken a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) a Szabadságvédő Alapítvány (SZAVA) jogvédő támogatásával keresetet nyújtott be a Heineken vörös csillag használata ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A két szervezet elnökeiként meggyőződésünk, hogy a vörös csillag tiltott önkényuralmi jelkép, akkor is, ha terméken jelenítik meg, mindegy milyen indokkal teszik ezt, és használata sérti a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét, nem méltó a magyar nemzethez. Ezért azt kívánjuk elérni, hogy a Heinekent tiltsák el a vörös csillag használatától

- indokolták a keresetet, de arra nem térnek ki, hogy miért most jutott nekik is eszükbe, hogy a vörös csillag sérti a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét. Az elmúlt 27 évben nem volt bajuk ezzel, de talán erre mondják, hogy jobb később, mint soha.

Civilben fideszes képviselő

Mindenesetre a kormány és a civilek csillagromboló csillagzata nagyon komoly együttállást mutat, amire akár az is magyarázatot adhat, hogy a SZORAKÉSZ elnöke, Menczer Erzsében korábban a Fidesz parlamenti képviselője is volt, és jelenleg is a III. kerületi Fidesz vezetője.

Fotó: Illyés Tibor Menczer Erzsébet a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Foglyok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke és Karsay Ferenc Budafok-Tétény polgármestere a kommunizmus áldozatainak emléknapján a kerületi városházán rendezett megemlékezésen 2017. február 24-én

A politikus és civil Menczer 2014-ben azzal került reflektorfénybe, hogy az Óbudai önkormányzat a szűkös szülői házra való hivatkozással utalt ki önkormányzati bérlakást a fiának és menyasszonyának. A döntés idején a politikus nem jelezte, hogy a saját családjáról van szó, viszont ő is arra szavazott, hogy rászorultsági alapon kapjon lakást a gyermeke. Miközben ő maga havi 723 ezer forintot keresett országgyűlési képviselőként.

Az akkor még pártszövetségben működő Együtt-PM hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben, de az ügyészség elutasította a keresetüket, mondván a lakás kiutalása szabályosan történt.

Menczer négyéves parlamenti pályafutása alatt emlékezetes ügyekben nyújtott be önálló képviselői indítványt. Ilyen például a Fidesz 2010-es médiatörvénye, az Alaptörvény negyedik változtatása, vagy a 2012-es költségvetési törvény módosítása. Utóbbi indítványt egyébként a Csíkszentsimonon életében másodjára sört ivó Lázár Jánossal közösen nyújtották be.