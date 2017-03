Semjén: Ősztől brutális, eksztatikus kampány várható

Semjén Zsolt nem tartozik a leggyakrabban nyilatkozó kormánytagok közé, most viszont hosszú interjút adott a kormánypárti Magyar Időknek. A beszélgetés alapján a miniszterelnök-helyettes ráfordult a 2018-as választásra, és már azt is tudja, mi fog történni.

Semjén ősztől "ekszatikussá váló" kampányra számít, amit az tesz majd brutálissá, hogy a választások tétje az ellenzék számára a "puszta megmaradás" - idézi az interjút az MTI.

Mivel reális, életképes alternatív programjuk nincs, kétségbeesésükben csak a gyalázkodás marad. Főleg, ha ehhez külföldről megrendelést és muníciót kapnak

- vízionált Semjén, aki arról nem beszélt, hogy gyalázkodásból azért a kormánypártoknak sem kell a szomszédba menniük, gondoljunk csak a politikai ellenfelek lebuzizására, lecsicskázására, vagy a permanens hazaárulózásra, amiből természetesen az ellenzéki pártok is vastagon kiveszik a részüket.

Az interjú talán legérdekesebb része, hogy Semjén szerint jól járt a Fidesz a választási törvény átírásával: "Persze, ha kétfordulós lenne a választási rendszer, akkor az állva maradt protest jelölt mögött – legyen akár jobbikos, akár szocialista – az ellenzéki szavazatok összeadódhatnának. Viszont a választás egyetlen fordulóból áll". Ez a komment azért is lényeges, mert a fideszesek évek óta állítják, hogy a kizárólag a Fidesz-KDNP által elfogadott új választási törvény arányosabb, igazságosabb változásokat hozott.

Amolyan kulisszatitokként azt is elárulta, hogy a Fidesz-KDNP-nek mire kell kihegyeznie a kampányát. Nincs nagy meglepetés, Semjén szerint el kell mondaniuk az embereknek, hogy

meg kell védeni az országot.

Semjén arról is beszélt, hogy egyszerűbbé kellene tenni a levélszavazást a határon túli magyaroknak, és az egyszerűsített honosítási eljárást is még egyszerűbbé lehetne tenni. Utóbbi rendszerét a kormányfő helyettese túl szigorúnak találja, főleg, ami a nyelvtudást illeti.

A honosítási eljárás egyszerűsítése mellett a visszaélésekről szóló híreket hazugságnak nevezte. Azt mondta, hogy eddig 940 ezren kaptak ezen az úton állampolgárságot, 32 ezer kérvényt utasítottak el, és 55 ügyben "fajult" büntetőeljárásig a helyzet.

Semjén némi önellentmondásba keveredett saját kormányával, mert néhány nappal ezelőtt Lázár János kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kormány is tisztában a visszaélésekkel, és a sajtóban megjelenő híreket is figyelik, ha pedig kell, vizsgálódnak. Lázár szerint jelenleg is nyomoznak több megyében.