Kösz, óraátállítás, ma éjjel kevesebbet alhatunk

Vasárnap hajnalban elkezdődik az idei nyári időszámítás, vagyis egy órával előrébb kell állítani az órákat, egészen pontosan hajnali két órakor rögtön hajnali három órára. Ebből fakadóan, amikor felébredünk, egy órával később lesz, mint rendesen lenne, továbbá este egy órával később kezd sötétedni.

Elvileg ez jó a gazdaságnak is, ezt idén is lehozta az MTI, ezúttal Berczelly Rékára, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kommunikációs főmunkatársára hivatkozva. Berczelly elmondta, hogy a Zrt. összesítése szerint az óraátállítással naponta 2-3 százalékos árammegtakarítás érhető el az átállítást követő időszakban. Ez a nyári időszámítás ideje alatt 100-120 ezer megawattóra megspórolt villamos energiát jelent, amely körülbelül egy közepes méretű város teljes éves energiafelhasználásával egyezik meg. Próbáljanak erre gondolni, amikor majd holnap reggel dörgölik ki a csipát a szemükből.

Az Európai Unió minden országára érvényes óraátállítást Magyarországon egy kormányrendelet szabályozza az uniós irányelvekhez igazodva. Energia-megtakarítási okokból Magyarországon 1985 óta folyamatosan, évente kétszer állítanak át órát. Ugyanakkor Magyarországon a nyári időszámítást már 1954-ben is kipróbálták, aztán '58-ban megszüntették. Az EU 1996-ban egységesítette a szabályokat.

Az óraátállításnak egyébként a kitalálása óta vannak ellenzői, akik szerint az energiamegtakarítás nem is jelentős, cserébe annyi szervezési bonyodalommal, és potenciális egészségügyi problémával (alvászavarok és hasonlók) jár, hogy valójában nem is éri meg. Legutóbb Oroszország szállt ki az egész óratekergetési buliból, 2011-ben. A nyári mellett a téli időszámítás sem népszerűbb, az át- és visszaállítgatás kialakulásáról, előnyeiről és hátrányairól nemrég két nagyobb cikkben is megemlékeztünk.