Megállítanák az iskolai kirándulóbuszokat éjszakára a magyarok

Mintegy 30 ezren töltötték ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának a veronai buszbalesettel kapcsolatos internetes kérdőívét, a válaszadók 65 százaléka úgy gondolta, hogy a több országot érintő iskolai kirándulásokon az autóbuszoknak éjjel 11 óra és hajnali 4 óra között pihenőt kell tartaniuk - írja az MTI Palkovics László oktatásért felelős államtitkár szombati sajtótájékoztatója alapján.

A kérdőívet kitöltők 95 százaléka egyetértett azzal, hogy alvászavarban szenvedő autóbuszsofőrök ne vezethessenek éjszaka, 85 százalékuk pedig szigorítaná a gyermekeket szállító járművekre vonatkozó műszaki követelményeket. Palkovics László jelezte, a következő időszakban a kérdőívre adott válaszokat is figyelembe véve előkészítik a szükséges jogszabály-változtatási javaslatokat, amelyeket reményeik szerint néhány héten belül el is fogadnak majd.

Az államtitkár úgy véli, a lehetséges változtatásokkal a megnövekedő menetidő és költségek ellenére sem jár rosszul senki. "Az utazást biztosító szolgáltatók ugyanis többletbevételhez jutnak, a sofőrök kipihentebben dolgozhatnak, a szülők pedig nagyobb biztonságban tudhatják gyermekeiket". Palkovics természetesnek nevezte, hogy ilyen tragédia után igény formálódik a buszok technikai színvonalának növelésére, például azért, hogy ne hagyják el a sávjukat.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a közelmúltban jelentette be, hogy a kormány a következő időszakban meg szeretné újítani a magyar buszállományt, és ennek során figyelembe veszik majd ezeket a megnövelt biztonsági elvárásokat. Az Emmi államtitkára elmondta, elgondolkoznak azon is, hogy az Egyesült Államok mintájára Magyarországon is létrehozzanak-e egy külön járműkategóriát az iskolabuszoknak. Az amerikai szabályok elsősorban a gyerekek rövid utakon történő szállítását teszi biztonságosabbá például azzal, hogy az ilyen buszok ablakait vészhelyzet esetén akár egy tízéves gyermek is kitörheti, továbbá csak egy bizonyos mennyiségnél kevesebb üzemanyagot tárolhatnak tankjukban.