Német Szilárd szerint a kommunisták miatt van korrupció Magyarországon

Sajátos magyarázatot adott Németh Szilárd, a Fidesz kommunikációs nagyágyúja Szombathelyen arra a kérdésre, miért kullog Magyarország még mindig a korrupciós lista alján, írja a Nyugat.hu. Németh nagyrészt nyugdíjas közönség előtt tartott fórumot a vasi megyeszékhelyen. A korrupcióra vonatkozó kérdést egy néző tette fel. Németh szerint a korrupcióra az a magyarázat, hogy még mindig túl sok a kommunista a közigazgatásban, és hogy sajnos az egyetemeken még mindig ugyanazok tanítanak, akik 20-30 éve.

Németh elsősorban a birkózó Grand Prix-t ment megnyitni a városba. A lakossági fórumon a rezsicsökkentés mellett kedvenc témái, így a migránsok, Brüsszel és Soros György is szóba került. Amelyik menekült segítségre szorul, annak segíteni kell, de meg kell szűrni a migránsokat is, mert jó néhányan csak lébecolni akarnak, mondta. Az viszont megengedhetetlen, hogy ebben a kérdésben Brüsszel diktáljon. Ezt szerinte a kvótanépszavazás is megmutatta (ami amúgy érvénytelen volt). Németh azt állította: naponta kapja a jelentéseket arról, hogy Németország és Ausztria már szabadulna a migránsoktól, és hozzánk is szeretnének elhelyezni bevándorlókat. Hát egyék meg amit főztek! - mondta.

Németh arról is beszélt, hogy nem hagyhatjuk kiszolgáltatni magunkat a külföldi tőkének. Az ország kedvező társaságiadó-politikája miatt ugyanis mindenki velünk akar dolgoztatni, de ezt szerinte a verseny miatt sokan nem akarják hagyni. Ezért aknamunkát folytatnak magyar politikai pártok, civil vagyis álcivil szervezetek pénzelésével. Ezért igenis tudni kell, hogy az álcivil szervezetek honnan kapnak pénzt. "Soros, aki a fontot is bedöntötte, elképesztő, hogy mit megenged magának" - mondta a rezsibiztos.