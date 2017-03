Mészáros Lőrinc másodfokon is pert vesztett a strómanos perében

Szigetvári közleményben strómanozta Mészáros Lőrincet, aki pechjére sajtó-helyreigazítási pert indított tavaly. Az Együtt honlapja azonban nem minősül sajtóterméknek, így a pert most már másodfokon is elbukta. Szigetvári továbbra is fenntartja állítását, miszerint Mészáros Lőrinc Orbán Viktor strómanja, ám, hogy ez a szólásszabadság kereteibe belefér-e, most sem derült ki.