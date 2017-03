558 javaslatot nyújtottak be a városligeti parkra

Márciusban még válaszolnak a tervezők a szervezetek városligeti park kialakítására vonatkozó 500 javaslatára - közölte Persányi Miklós, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti feladatainak megvalósítását felügyelő miniszter.

Száztizennyolc szervezet 558 javaslatot, észrevételt nyújtott be.

"A javaslatok nagyjából kilencven százaléka olyan volt, ami beépíthető a koncepcióba, a maradék 10 százalékát azonban nem lehet ezen a helyszínen megvalósítani" - mondta, Persányi. Például a korlátozott területi adottságok miatt nem lehet elhelyezni az extrém sportok és versenysportok különféle igényeit. Ezeket az ötleteket a Liget környezetében lévő kerületek különböző pontjain lehetne megvalósítani.

A javaslatok közül a miniszteri biztos kiemelte a Vakok kertjére vonatkozó ötletet, amit tervezők korábban másként gondoltak. "Most egy olyan megoldás felé tartunk, hogy a fogyatékkal élő emberek, például a mozgássérültek is ebben, a Ligetben elkerített zónában kapnának pihenési lehetőséget" - mondta.

Olyan kutyafuttatók létrehozását is tervezik, ahol kutyafürdetőt is kialakítanának. De a Ligetnek lesznek olyan részei is, ahol póráz nélkül lehet kutyát sétáltatni.