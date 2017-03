A CEU elérte azt, amit Gyere Haza Fiatal! kampány nem

Cikkünk folyamatosan frissül.

Elég nagy felbolydulást okozott a kedden beadott törvényjavaslat, amelyik miatt most mindenki az ország legnevesebb egyetemének, a CEU-nak a beszántásától tart. Egyetemi oktatók, kutatók pártok, értelmiségiek, diákok fejezték ki aggodalmukat és felháborodásukat a lépés miatt, a téma még Brüsszelben és a külföldi sajtóban is téma lett.

Soros egyeteme szerint egy új magyar törvény őket támadja

– ez a címe a Washington Post éjszaka megjelent cikkének. Az AP hírügynőkségtől átvett anyag beszámol róla, hogy a magyar felsőoktatási törvény módosítása a CEU szerint lehetetlenné teszi a működésüket Budapesten, ami 25 éve az egyetem otthona. Ismertetik Michael Ignatieff rektor közleményét, hogy a milliárdos Soros György által alapított CEU bezárása ártana a magyar tudományos életnek és a magyar kormány kapcsolatainak a szomszédaival, a többi uniós tagországgal és az Egyesült Államokkal. A törvényjavaslatról mások mellett beszámolt a BBC és a Foxnews is.

A cikk megemlíti, hogy Orbán Viktor, aki maga is volt Soros-ösztöndíjas, egyre kritikusabb Sorossal szemben, aki szerinte beavatkozik a politikába és támogatja a tömeges migrációt. A CEU elleni lépést a Washington Post a Soros-támogatta civilek és a migránsok elleni kormányzati lépések sorába illeszti.

Világhírű közgazdászokat csábítottak haza

Köllő János, közgazdász az MTA doktora azt írta: a CEU elüldözésével kitölthetetlen űr támadna a magyar közgazdaság-tudományban: "elveszítenénk a legjobbjainkat, elapadna a legfontosabb utánpótlási forrásunk, ritkulnának a nemzetközi tudományossággal ápolt kapcsolataink, visszasüllyednénk a perifériára, ahonnét a régió sok országa máig sem tudott kikeveredni."

Szerinte a CEU közgazdasági tanszéke elérte azt, amit a Gyere Haza Fiatal! kampány nem, és az MTA Lendület Programja is csak kis részben: Magyarországon nevelkedett, külföldön nevet szerzett, a világhír közelébe vagy egyenesen a világhírig jutott közgazdászokat csábított haza, olyan tudósokat, akiket ma a világ bármely egyeteme szívesen látna. "Nem tudok olyan Magyarország méretű, közepes jövedelmű országot említeni, ahol a szakma legnagyobbjai ilyen számban dolgoznának otthon" – írta.

Mint írta, az elmúlt öt évben a tanszék magyar oktatói olyan folyóiratokban publikáltak, mint – a teljesség igénye nélkül – az American Economic Review (hat cikk!), az Econometrica, a Quarterly Journal of Economics, a Review of Economic Studies, vagy a Review of Economics and Statistics.

A CEU négy magyar professzora nyert el nagy összegű támogást az Európai Kutatási Tanács (ERC) kivételesen szelektív, csak a legjobbak számára elérhető pályázatain, ahol a CEU nyolcadik helyen áll az európai egyetemek versenyében.

Ez nem a kormány dolga

Csaba László, az egyetem professzora a 444.hu-nak azt mondta, "súlyos tévedés, illetve megalapozatlan állítás az, hogy az anyaországban kell működni, illetve hogy csak kormányközi egyezmény hozhat létre egyetemet. Egyszerűen elképesztő, hogy a papír, illetve a képernyő mindent kibír."

Balázs Zoltán a Corvinus Egyetem közgazdász-politológus tanára a hvg.hu-n azt írta: "minden indokolatlan és indokolt frusztráció ellenére a CEU inspiráció, modell, mérce és rang a magyar felsőoktatás jobbik részében. Az Egyetem Magyarország egyik ajtaja a világba (...) akár vonzó valaki számára az említett karakter vagy szellem, akár nem, ettől az még létezik, a civilizált világban mindenütt, amellyel mindig érdemes párbeszédet folytatni, ha kell, vitatkozni, keményen polemizálni. Ez nem a kormány dolga, nem is a kormánysajtóé. Ez mások dolga, többek között az enyém. A magyar konzervatív-jobboldali értelmiségnek – benne nekem – nincs szüksége rá, hogy adminisztratív-jogi eszközökkel ebrudalják ki a CEU-t: ez megalázó."

Az ELTE Társadalomtudományi Kar doktori programjainak hallgatói is szolidaritásunkat fejezték ki, szerintük a tervezett változtatások azzal fenyegetnek, hogy ellehetetlenül a magyarországi akadémiai élet egyik jelentős központja és műhelye, amely tevékenységével folyamatosan hozzájárul a magyarországi tudomány nemzetközi sikereihez; inspirációt és együttműködést jelent számos hazai tudományos és felsőoktatási szereplő számára.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is arra kéri a kormányt, hogy gondolja át és vonja vissza a törvény módosítását. Az ÉSZT véleménye, hogy minden Magyarországon működő, komoly eredményeket elérő felsőoktatási intézmény az ország jövője szempontjából kiemelten fontos. "Kérjük, hogy ne politikai érdekek, hanem össztársadalmi értékek mentén döntsön a kormány az Európai Unión kívüli külföldi felsőoktatási intézményekről!" - írták.

LMP: Putyini tempó

Az LMP szerint botrányos, hogy az oktatási intézmények is politikai támadás áldozatai lehetnek Magyarországon. "Ez olyan leplezetlen putyini tempó, amely ellen az LMP a leghatározottabban tiltakozik. Egy felsőoktatási intézmény esetében annak működését és a diplomáinak értékét kell megítélni, nem pedig egyéb politikai szempontokat. A CEU elűzése Magyarországról egy szégyenteljes oktatás- és kultúrtörténeti mérföldkő lenne Magyarország történelmében" - írták.

"A CEU képzéséről számos magyar vezető került ki – még a kormánynak és a Fidesz európai képviselőcsoportjának is van olyan tagja, aki a Közép-Európai Egyetemen végzett. Az egyetem ösztöndíjakkal támogat szegénységből kikerülő magyar diákokat is, akiknek a CEU nélkül esélyük sem lenne arra, hogy ilyen színvonalú oktatáshoz jussanak. Nincs fontosabb érdeke a magyar államnak annál, hogy ez a rendszer megmaradjon – a Fidesz pedig beszántaná ezt a nagyszerű intézményt is" - írta közleményben az MSZP. Szerintük a Fidesz CEU elleni támadása, az egyetem bezárással való fenyegetése tudatos hazaárulás.

