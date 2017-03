Villámgyorsan elpasszolják a balatoni focipályát a miniszter haverjának

Fonyód épp szemben fekszik Badacsonnyal, a Balaton déli partján. A Badacsony-hegyre onnan, még pontosabban a helyi Walkó-kilátóból van a legközelebbi, és valószínűleg az egyik legszebb kilátás az egész tónál.

A kilátó kanyargós útjának másik oldalán, valamivel mélyebben fekszik a fonyódi Petőfi SE focipályája. A története elég zaklatott, belerántották a volt fideszes gazdasági tanácsadó, Varga Tamás kilencvenes évekbeli kavarásaiba is, most pedig egy egymilliárdos, törlés alatt álló, úgynevezett keretjelzálog van rajta a tulajdoni lap szerint az OTP javára.

Néhány hete a focipályára bejelentkezett egy vevőjelölt, aki százmillióért vinné a 22 ezer négyzetméteres területet, hogy négycsillagos szállodát építsen rá. Az összeg az önkormányzat értékbecslése alapján jött ki. A titokzatos vállalkozó ajánlata olyannyira meggyőzte Hidvégi József fideszes polgármestert, hogy március 16-án rendkívüli ülésen vitte a képviselők elé az eladást - pontosabban első lépésben még csak a pályáztatást -, és részletes tájékoztatás nélkül át is nyomta a fideszes többség az ügyet a testületen.

A pálya és környezete, háttérben a Balatonnal

A helyi képviselők nem látták sem az értékbecslést, sem üzleti tervet, sem hatástanulmányt, sem a vevőjelölt nevét. Még a tulajdoni lapot sem csatolta be senki az előterjesztéshez. A következő lépés az április 4-i borítékbontás lesz, majd megszavazzák magát az eladást is. Úgy tudjuk, az ügy azért ilyen sietős, mert a vevő egy olyan pályázatból akar pénzt lehívni a beruházásra, amelynek a határideje nemsokára lejár.

Vagyis az önkormányzatnak azért sürgős, mert a vevőnek sürgős.

Az Index információi szerint a titokzatos bejelentkező Rátky Miklós ügyvéd. Róla a Magyar Narancs azt írta, Seszták Miklós fejlesztési miniszter barátja az egyetem óta. A kapcsolatukra utal, hogy Rátkynak több NFM-közeli munkája is van/volt:

Ő volt az egyik ügyvéd, aki az NFM felkérésére az államot képviselte a devizahiteles perekben.

Ügyvédkedik a vizes vébét szervező Bp2017 Nonprofit Kft-nek is,

felügyelőbizottsági tag volt az NFM által felügyelt, nemrég megszűnt állami Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-ben.

A felesége a szintén NFM által felügyelt Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. igazgatósági tagja.

Rátkynak vannak kisebb földjei helyben, a publikus adásvételi szerződésekből (1, 2, 3, 4, kattintásra pdf-ek nyílnak) kiderül, hogy be is jelentkezett Fonyódra, a budapesti címét ezeknél a vásárlásoknál csak levelezési címként adta meg.

Több önkormányzati képviselőt is próbáltunk keresni az ügyben, de mindenkit azt mondta, az önkormányzat SZMSZ-e szerint nem nyilatkozhatnak, mert a polgármester kommunikálja a város ügyeit.

Hidvégi József polgármester megkeresésünkre megerősítette, hogy Rátky Miklósról van szó, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az ügyvéd csak jogi képviselője a vevőnek. Hidvégi azt írta, "az elmúlt 11 évben igyekeztem megismerkedni olyan Fonyódot szerető, kedvelő befolyásos vagy okos emberekkel, akik a város fejlődését, működését segítették ötleteikkel vagy lobbitevékenységükkel. Közel 100 embert tudnék felsorolni, aki nem fonyódi lakos, csak szereti Fonyódot és szakmai segítségüket vagy tanácsukat kértem. Ilyen Dr. Rátky Miklós is, aki a megkereső szervezet jogi képviseletét látja el."

Kerestük Rátky Miklóst is, de ő nem válaszolt az emailünkre, és sosem volt elérhető amikor az iroda munkatársaival beszéltünk. Így azt sem tudtuk megkérdezni, hogy kinek a nevében tette az ajánlatot.

Hogy drága-e a terület, nehéz megmondani. Beszéltük olyannal, aki szerint "eléggé áron alulinak tűnik". Másvalaki azt mondta, fogalma sincs, ehhez papírokat, értékbecslést, üzleti tervet kellene látnia, de azt a polgármester eddig nem prezentált. Hallottunk olyan véleményt is, hogy eddig ezen sosem gondolkoztak, mert soha fel sem merült, hogy a pálya, amit a helyiek saját téglajegyei segítségével raktak össze évtizedekkel ezelőtt, forgalomképes, vagyis eladható lenne.

Az ingatlan.com-on találtunk építési telket bontandó épülettel, szállodára meglévő építési engedélyekkel. Az a focipályától 500 méterre van, nagyjából ugyanolyan távolságra a Balatontól, és 300 milliót kérnek a 4450 négyzetméterért. Egy gyors számolással kiderül, hogy így

a négyzetméterára éppen tizenötszöröse a sportpályáénak.

A hirdetési portál szerint Fonyódon amúgy 9000 forint az átlagos négyzetméterár, így számolva is 200 millió lenne a telek.

Hidvégi szerint viszont nem ebből az irányból kell megközelíteni a kérdést. Azt írta, a 2012-es OTP szakértői értékbecslés a sportpályát 85 millió forintra értékelte, és épül majd egy kétmilliárdos szálloda, ami 30 éven át hoz 20 milliós bevételt a városnak, valamint 30-40 embernek ad munkát egész évben.

Máshol ingyen telket adnának ezért

- írta.

Lesz új pálya, TAO-ból

A település az eladandó pálya helyett új élőfüves nagypályát és egy műfüves kispályát épít egy másik helyszínre, összesen 186 millióért. A döntés régebbi, mint a mostani eladás: az MLSZ pályázatán tavaly indultak el. Ez alapján 30 százalékos (56 millió forintos) önrészből, és emellé 70 százalék TAO-ból épül majd a pálya a piactér mellé. Az MLSZ adatbázisában meg is találtuk, hogy nyertek a pályázattal, úgyhogy nem lesz gond a beruházással.

Fotó: magyarfutball.hu A fonyódi focipálya

A településen úgy hírlik, hogy a GE a nagyvonalú szponzor, a cég állja a mintegy 130 milliós TAO-pénzt, amit így nem az államkasszába fizet be. "A polgármester ismeretségeinek köszönhetően", mondta erről egy helyi ügyeket ismerő ember. A cégnek amúgy nincs Fonyódon telephelye vagy gyára, de sokáig ott volt a (Tungsramtól örökölt) üdülőtelepe, és van egy saját helyi csónakkikötőjük is. Megkerestük a GE-t, ahol azt közölték, hogy nem kívánnak nyilatkozni. Ez a TAO-pénz óriási ugrás lesz, előtte 1-3 millió forintot szedtek össze évente.

Vagyis

a miniszter barátjának kellett egy balatoni focipálya, hogy ott szállodát építsen valaki, az adófizetők pedig összedobnak százharmincmilliót egy másik pályára.

A polgármester szemszögéből viszont, ahogy azt válaszában írta, az történik, hogy

megépül két focipálya 200 millió forint értékben, plusz marad 44 millió a további fejlesztésekre és még épül egy kétmilliárdos szálloda is a városban.

Ha már TAO és Seszták: a miniszter Kisvárdája tavaly 581 milliós TAO-pénzt szerzett, amivel negyedik lett az éves rangsorban. Egy évvel előtte 1,26 milliárd folyt be a helyi csapathoz, amiből sportszállót és stadiont építenek.

Hidvégi József egyébként elég ügyesen forgatja a közpénzt, néha a saját vállalkozására is jut: a helyi Balaton Áruház, ami egy parton lévő emeletes épület, aljában üzletekkel, az emeleteken irodákkal, a polgármesteré illetve családjáé. Az áruház felújítása része volt egy állami és EU-s pénzből végzett, 415 milliós városközpont-beruházásnak. A Leader-pénzekből pedig még plusz 20 millió forintot húzott be a megújuló áruház.

Az akkori híradásokban közösségi teret is ígértek, de ottjártunkkor nem láttunk ilyet az épületben. A beruházásba a volt alpolgármester szerint az önkormányzat is besegített azzal, hogy 60 milliós önkormányzati ingatlant adtak zálogba arra az esetre, ha a Balaton Áruház Kft. nem teljesítené szerződéses kötelezettségeit. A polgármester szerint azonban ez nem igaz.

Az emeleti irodákat nem klasszikus kisvállalkozások bérlik, az ajtókon lévő táblák szerint itt dolgozik egy helyi közjegyző, egy helyi bírósági végrehajtó, illetve az ottani vasutat 73 milliárdért építő Déli Part 2016 konzorcium, amely a Swietelskyből, a V-Hídból és a Mészáros Lőrinc-féle R-Kordból áll.

Az épület aljában üzemelő trafikot is a polgármesterék cége viszi, tavaly csaknem 400 milliós forgalmuk mellett 15 milliós nyereségük volt. A koncessziót nyerő Hidvégi Bence, a polgármester fia a szomszédos Balatonfenyvesen is kapott jogosultságot egy trafikra, a bevétel tehát két trafikból jön össze.

(Borítókép: Walkó-kilátó. Fotó: Google Maps)