Ki legyen 2017 hétköznapi roma hőse?

Mátészalkán született, de Hodászon cseperedett 8 éves koráig. Itt találkozott először a megkülönböztetéssel is: a cigány gyerekek külön iskolába jártak. Harmadikos volt, amikor Budapestre költöztek, hiszen édesapja évek óta ott volt villamosvezető. Édesanyja, ha épp nem az öt gyereket nevelte, üzemi gépkezelőként dolgozott.

Átlagos tanuló volt, hetedikes koráig sokan szekálták származása miatt, amit nehezen tűrt. Megbukott, de ez megváltás volt számára, mert az utolsó két évben egy befogadó osztályközösségbe került. A pályaválasztás – mint kortársai számára gyakran – teljesen esetleges volt, egy osztálytársa hatására karosszérialakatosnak ment, jellemző módon az osztálytárs végül nem is jelentkezett.

Gusztávnak szerencséje volt, mert beleszeretett a szakmájába, amiben nagy szerepe volt annak, hogy az iskola szakmai műhelyében minőségi munka folyt – kiváló gyakorlati oktatók irányítása alatt. „A mai napig vissza tudok nyúlni az ott tanultakhoz” – emlékszik vissza.

A munkakeresés során újra előjött a megkülönböztetés. Akárhova ment, mindig a legalantasabb és legnehezebb munkákat bízták rá. „Adjátok oda a cigány gyereknek, az majd elmolyol vele” – mondták. Gusztávot eleinte frusztrálta ez a hozzáállás, de aztán azt gondolta, ami nem öl meg, az megerősíti – megcsinálja bármi áron, ellesi a legfontosabb szakmai fortélyokat. Szívós munkával hamarosan elérte, hogy még vidékről is eljártak a műhelybe, miután híre ment, milyen ügyes kezű lakatos.

Tíz évig alkalmazottként dolgozott különböző műhelyekben, aztán tett egy ötéves kitérőt a direktmarketing világába, ott ismerkedett meg feleségével is, akitől három gyermeke született. ’99-ben hobbiból egy oldtimer felújításába kezdett, ez volt a kezdő lökés, hogy visszatérjen a szakmájába. Először Hodászon, majd újra a fővárosban dolgozott. Sorsfordító volt, amikor feleségével csatlakozott egy keresztény közösséghez, de az is, amikor külföldről kapott állásajánlatot.

Pont jókor jött a hollandiai ajánlat, ugyanis a válság miatt a hiteltörlesztés és a csekkek kifizetése után másnap már zsemlére is alig futotta. Ebből elege lett, gondolkodás nélkül elfogadta a megkeresést.

Három hét alatt olyan hírneve lett, hogy a többiek kérték, lassítson a tempón, mert ők nem bírják. Gusztáv azt mondja, szakmailag is sok érdekességgel találkozott, de ami igazán lenyűgözte, az a hozzáállás. „Ha valami probléma merül fel, nem az egymásra mutogatás megy, mint itthon, hanem csapatban gondolkodnak, és természetes, ha az ember hibázik. A legfontosabb pedig, hogy a probléma ne menjen ki az ügyfél felé, ő megelégedve távozzon. Nem volt kérdés a származásom, de az is új volt, hogy valaki minél feljebb van a ranglétrán, annál többet dolgozik.” Hat évet húzott le Hollandiában, közben volt egy féléves norvégiai kiruccanása is. Európa legnevesebb autórestaurátor műhelyeiben sajátította el a fogásokat.

Rendkívül keresett szakember lett, mai ügyfeleinek nagy része is az ottani hírnevének köszönheti. Hat év után azonban döntenie kellett. Családját csupán kéthavonta tudta meglátogatni, amit nehezen viselt, felesége és a gyerekek pedig nem akartak kimenni.

2015-ben hazajött és kibérelt egy 50 négyzetméteres műhelyt, három hónap múlva 100 négyzetméteren dolgozott, egy év után pedig azt is kinőtte. A karambolos autók javításával felhagyott, mert mint mondja, a megrendelők sokallják az árat és sok a szélhámosság is, ki nem fizetett munkadíjak, átverések, ígéretek. Nagy ritkán bevállal egy-egy hagyományos javítást, de erős ajánló kell a bizalomhoz.

„A sok T1-es VW transporter azért áll a műhelyben, mert ilyeneket kint is sokat javítottam, így talált meg egy gyűjtő, akinek most három autója is felújításra vár.Az ügyfelek között sok a külföldi, svédek, osztrákok, de van Dubajból is és azért sok hazai megrendelőm is van” – meséli.

Gusztáv szerint az előítélet mérgezi meg itthon a levegőt, a cigányokat mindennap éri valamilyen gyűlöletből fakadó sérelem. Pedig ő nyitott ember. Volt olyan gyakornoka is, aki szélsőséges csoportok tagja. Gusztáv azt mondta neki, hogy szakemberként számít rá és nem érdekli, hogy a műhelyen kívül mit csinál, amíg azt kívül hagyja. Nekünk elmondja azt is, hogy nem könnyű utánpótlást nevelni. „ A legjobbak kimennek külföldre, ami érthető, az itt maradtak közül pedig sokan nem kitartóak. Nálam meg lehet tanulni a szakmát, ha valaki meg akarja tanulni. Meglátjuk, hogy a mostani két gyakornokom miként válik be. Ha egyedül maradok, akkor legfeljebb kevesebb munkát vállalok.”