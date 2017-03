Orbán a CEU-ról: A csalás az csalás

Kellett nekünk ez az újabb ügy?

– tette fel a kérdést a Kossuth Rádió műsorvezetője Orbán Viktornak Péntek reggel a kormány friss törvényjavaslatával kapcsolatban, amely gyakorlatilag ebben a formájában egy CEU-ellenesnek tekinthető. Annak rektora úgy fogalmazott, az ellehetetlenítené a budapesti székhelyű Közép-Európai Egyetem (CEU) működését.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A csalás, az csalás, akárki is követi el

– válaszolta a miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, hogy volt egy vizsgálat, "4-5 évente átfogó vizsgálatokat szoktunk tartani", és ebből kiderült, több egyetem is szabálytalanul működik, például a CEU.

Ez a vizsgálat a "szoktunk tartani" fordulat ellenére egyébként először történt meg, korábban nem volt ilyen: „Az Oktatási Hivatal a működési engedélyek felülvizsgálatát 2016-ban kezdte meg. Korábban (...) nem végzett ilyen jellegű felülvizsgálatot" - válaszolta az Emmi a Hvg.hu-nak.

Hiába milliárdos valaki, nem állhat a törvény felett

– mondta Orbán, utalva Soros Györgyre, akinek alapítványa a CEU tulajdonosa.

Orbán szerint a CEU sorsa az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson múlik.

Ezt arra értette, hogy az új törvénytervezet többek között olyan feltételhez kötötte a külföldi egyetemek (az Európai Gazdasági Társulás országain kívül eső országoké) működési engedélyének megtartását, hogy egyrészt az anyaországban is működtessen kampuszt, másrészt szülessen egy kormányközi, államközi megállapodás, szerződés. Ez korábban nem volt feltétel, most mégis úgy fogalmazott a miniszterelnök, mintha mindig is ez lett volna az elvárás: a kérdésre, hogy a magyar kormány kereste-e a kapcsolatot ez ügyben az amerikaival, Orbán azt mondta, nem keresték, "a normális menete" ha egy egyetem Magyarországon folytat képzést, de magát külföldi egyetemnek tekinti, hogy kormányközi megállapodást kell kötni. Hozzátette, "korábban nem volt egyértelmű, hogy ilyen kell, most egyértelművé tettük".

A műsorvezető itt már továbbment volna a következő témára, de Orbán úgy érezte, még nem mondta el eléggé, mennyire szabálytalan, csaló a CEU:

Ne szaladjunk le erről olyan könnyen

– fogalmazott Orbán, majd hozzátette, hogy a magyar egyetemeknek van sérelmezni valója CEU-ügyben. A CEU ugyanis a magyar egyetemekkel szemben két diplomát ad ki: egy magyart és egy amerikait, ami nem fair,, és hátrányba hozza a magyar egyetemeket.

Ez nem két diploma, csak érvényes a másik országban is

– vetette fel a műsorvezető, de a miniszterelnök megismételte: de, két diplomát ad ki a CEU. A műsorvezető hozzátette, hogy de, hát, ilyenek a nemzetközi egyetemek, de Orbán megismételte: "amennyiben nemzetközi egyezmény van a két ország között". Orbán szerint "van egy világos szabály, amely kimondja, hogy külföldi diplomát akkor lehet kiadni, ha külföldön is folytat képzést az egyetem".

Ez a "világos szabály" az, ami épp csak egy friss törvénytervezet.