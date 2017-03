Törvényesen működik a CEU az Oktatási Hivatal szerint

A CEU péntek este kapta kézhez az Oktatási Hivatal állásfoglalását, miszerint az intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megfelel a magyarországi működés feltételeinek. Ez megerősíti, hogy a CEU törvényesen működik Magyarországon a Miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben - írja közleményében az egyetem.

“Megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belső joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsőoktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76.§ (1) bekezdésében foglaltatnak” – áll az Oktatási Hivatal, a Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály részére küldött állásfoglalásban. A törvény 76. § (1) bekezdése szabályozza a külföldi egyetemek magyarországi működését.

A levél szerint a CEU rendelkezik a New York államban területileg illetékes regionális akkreditációs bizottság, a The Middle States Commission on Higher Education általi akkreditációval, tehát az Amerikai Egyesült Államok belső joga szerint elismert felsőoktatási intézmény. Az intézmény által Magyarország területén folytatott képzések, valamint az ezekre tekintettel kiállított oklevelek államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó okleveleknek felelnek meg.