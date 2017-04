Nézőpont: Listán 53%-a lenne a Fidesznek

Márciusban a teljes felnőtt népességben 32 százalékos volt a Fidesz támogatottsága, érdemben nem változott a februári 33 százalékhoz képest, derül ki a kormányközeli Nézőpont Intézet felméréséből.

A Jobbik támogatottsága szintén 1 százalékpontot csökkent, 11 százalékra, az MSZP 7, a DK 3 százalékon áll a Nézőpontnál, amely az LMP-t szintén 3 százalékra saccolja. A futottak még versenyben egy csomó baloldali kispárt áll 1-1 százalékkal (Együtt, Párbeszéd, Momentum), de ennyit adtak a Liberálisoknak és a Kétfarkúnak is.

Azt is felmérik, hogy ha most vasárnap lenne a választás, melyik párt hány százalékot érne el azon. Abból a nézőpontból, ahonnan ők látták a világot, az jött ki, hogy a Fidesznek az 1 százalékos népszerűségcsökkenés 7 százalékos szavazatnövekedést eredményezne: a február 46 után 53 százaléknyi szavazatot adnak a kormánypártnak. A Jobbik 1 százalékos népszerűségvesztéséből viszont 5 százaléknyi szavazatcsökkenést hoztak ki (21-ről 16-ra). Az MSZP-nek 11 százaléknyi szavazatot adtak (14 volt februárban), a DK és az LMP 6-6 százalékkal jutna be náluk a parlamentbe.

A felmérés módszertanának a csúcsa a rejtőzködő szavazók kezelése. A felmérés szerint 25 százaléknyian lennének (vagyis minden negyedik választópolgár titkolózna), de a Nézőpont ravaszságát nem tudták kijátszani. Ők ugyanis jól kiszámolták, hogy van

3 százaléknyi kormányváltó rejtőzködő és 22 százaléknyi „egyéb” rejtőzködő.

Utóbbiak nyilván nem kormányváltó rejtőzködők ezek szerint, hanem kormánypárti rejtőzködők. Vagy igazán rejtőzködő rejtőzködők?