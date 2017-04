Ötmilliárdot költöttek a főtérre, kilyukadt, beszakadt

Újból meghibásodott a héten az egri Dobó tér: a 2015 őszére 5 milliárd forintért felújított téren ismét beszakadt a díszburkolat. Az első ilyen eset tavaly áprilisban történt, de akkor legalább oka volt a dolognak: egy, a térre riasztott tűzoltóautót nem bírt el a burkolat, egészen pontosan a szökőkút.

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Most viszont a tér egyik sarkán, látható ok nélkül keletkezett lyuk. „A Szent János utca – Dobó tér sarkán található kisebb beszakadás eredete egyelőre ismeretlen” – ezt az önkormányzatnál válaszolták még kedden a heol.hu kérdésére.

Persze oka nyilván mindennek van, de hogy mi, azt most alapon, mindenre kiterjedő, pontos és kíméletlen hatósági vizsgálat fogja majd kideríteni. Vagy sem. De az biztos, hogy az önkormányzat elrendelte a vizsgálatot. Az egyik helyi ellenzéki képviselő, a jobbikos Mirkóczki Ádám szerint simán csak azért, mert silány munkát végeztek a kivitelezők, erre példaként említette azt is, hogy az országzászló széthullott és hogy a téren lévő parkolóház szinte használhatatlan, „az oszlopokon látszik, benne kocsik tucatjai törtek már össze”.

Az önkormányzatnál most szombaton is azt mondták, amit kedden: „még nem tudható pontosan, mi volt a gödör kialakulásának oka, hová tűnt a burkolat alól a feltöltés.” A feltöltést nyilván nem lehetett ellopni, szóval valahol biztos megvan, de most csak az biztos, hogy „további feltárás szükséges”. Így most még azt sem lehet tudni, újabb pénzért vagy garanciában javítják-e ki a lyukat a téren – ahogy egyébként ősszel már kellett garanciális javításokat csinálni.