Több ezren tüntetnek a CEU mellett

18:20: A tüntető menet legeleje elérte a CEU épületét, elhaladtak a József Nádor tér előtt. A szűk utcában hangosabbak is a jelszavak. Itt már zeng néha a "Demokráciát! Demokráciát" is. Több becslés szerint akár tízezren is lehetnek mostanra a menetben. A CEU épülete előtt Békés Gáspár, fiatal CEU-s hallgató angolul és magyarul mondta el, hogy milyen támadás történt a CEU ellen most, hogy a döntés teljesen antidemokratikus.

Amíg még elkötelezettek vagyunk, hogy demokráciában akarunk élni, akkor nem engedhetjük, hogy nélkülünk hozzanak döntéseket. Erdogan és Putyin is egyetemeket zárat be, és azt akarjuk, hogy Magyarország ne ebbe a klubba tartozzon, mondta Békés.

A tömeg pedig elindult a Parlament felé.

18:00: A tömeg az Astorián haladt keresztül, az Astoria és az Erzsébet-híd, Rákóczi út teljesen bedugult. A Dohány utcánál a tömeget a menetirány szerinti jobb sávba terelték, majd elérve az Andrássy úthoz újra az út teljes szélességét foglalja el a menet. A tömeg a Lánchíd felé kanyarodott.

Mindeközben Kolozsváron: "Szolidaritásukat fejezték ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) ellehetetlenítését célzó törvénytervezet ellen vasárnap Budapesten tiltakozókkal kolozsvári értelmiségiek" - írja a Transindex.ro. A tiltakozók #IstandwithCEU feliratokat ragasztottak a főkonzulátus épületének kapujára.

Gyülekeznek

Több ezer ember gyűlt már össze háromnegyed ötkor a Corvinus előtt, hogy a CEU-mellett tüntetve vonuljanak a Parlament elé a kormány által támadott egyetem érintésével. "Most a CEU, de ki a következő? - Tüntetés a szabad oktatásért" - címmel szervezett vasárnap 17.00-tól 19:00-ig tüntetést az Oktatási Szabadságot Facebook-csoport.

14 Galéria: Több ezres tüntetés a CEU mellett Galéria: Több ezres tüntetés a CEU mellett (Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)

Kollégánk a helyszínről jelenti ötkor : a Corvinus előtti tér megtelt emberekkel, emiatt az aluljáróból már nem tudnak feljönni az emberek. A szervezők elkezdték az embereket a Szabadság híd és a kiskörút felé terelni. Több ezer ember jött össze. A forgalom a kiskörúton a hídnál sem Pest sem Buda felé nem tud haladni. A tömegben nincsenek Fidesz és kormányellenes transzparensek, CEU-s és EU-s táblák és zászlók vannak leginkább.

Elindulnak

A kiskörutat lezárták a rendőrök, fél hatkor a tömeg elindult az Astoria irányába, a tömeghez folymatosan csatlakoztak újabb demonstrálók..

Szabad ország, szabad egyetem

– ezt a jelszót skandálja a tömeg leginkább. A demonstrációt felvezető molinón pedig az áll: "Mit akarunk? Szabadságot. Mikor akarjuk? Most." A láthatósági mellénybe öltözött szervezők az út szélén sétálva, kb húsz méterenként sétálva kísérik a tömeget, a járdát meghagyva a többi járókelőnek. Politikusok közül eddig Karácsony Gergelyt láttuk, ő a HírTV-seknek azt mondta, biztos benne, hogy nem fogják bezárni a CEU-t, mert az a kormánynak sem lehet érdeke. A menet elején Gulyás Márton, politikai aktivista próbált drónfelvételeket készíteni, a rendőrök igazoltatták, az engedélyét kérték el.

Ezért vannak ott:

Ha valaki lemaradt volna: a kormány már hétfőn tárgyalhatja azt a törvénymódosítását, amely a Magyarországon működő külföldi egyetemeket szabályozná. A törvényjavaslat több pontja is kifejezetten a CEU-t hozná hátrányos helyzetbe, esetleg lehetetlenítené el. A miniszterelnök meg sem próbálta azt a látszatot kelteni, mintha nem a CEU ellen hozták volna a törvényt, telecsalózta a közrádiót pár napja olyan törvényi szabályok nem betartására hivatkozva, amelyek még meg sem születtek, mondhatni: több ponton sem mondott igazat.

A törvényjavaslat ellen felszólalt már több hazai egyetemi tanszék mellett 15 Nobel-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az amerikai nagykövetség, sőt, maga az amerikai külügyminisztérium is. Ez folytatódott egy, a kormánynak írt nyílt levéllel, amit 119 amerikai társadalomtudós, történész jegyez.

