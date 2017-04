Már az ELTE teljes vezetése is kiáll a CEU mellett

Az ELTE Egyetemvezető Értekezlete hétfőn elfogadott egy közös nyilatkozatot, melyben kiállnak a kormány által megtámadott CEU-ért. A magánegyetemet már biztosította szolidaritásáról több ELTE-s oktató, diák, tanszék, kar, hallgatói önkormányzat is, de ez az első olyan állásfoglalás, melynek tagja az egyetem teljes vezetése, így Dr. Mezey Barna rektor is.

"Az elmúlt napok eseményei mélységes aggodalommal töltenek el minket: meggyőződésünk, tapasztalatunk ugyanis, hogy a CEU mélyen integrálódott a magyar felsőoktatás rendszerébe, annak pótolhatatlan része, s az is kell, hogy maradjon – itt, Budapesten. Nagypolitikai, ideológiai küzdelmeknek ne legyen köze az egyetemi világhoz, azaz a tudományos minőséghez, a független oktatáshoz, a kutatás csorbíthatatlan autonómiájának hosszú évszázadokra visszanyúló hagyományához" – írják.

Az egyetem vezetőinek nyilatkozata azt is írja, hogy a CEU és az ELTE viszonya személyes, kollegiális és reményeik szerint hosszútávú, több projektben együttműködtek, nemrég megújították a két intézmény közötti együttműködési keretmegállapodást is. A nyilatkozathoz csatlakozott az ELTE Doktorandusz Önkormányzata is.

Az Országgyűlés kedden szavaz a lex CEU-ról, és szinte biztosan elfogadják a magánegyetem ellehetetlenítését előidéző módosítást. A törvénymódosítást azért nevezhetjük lex CEU-nak, mert több pontja lényegében csak a CEU-t hozza lehetetlen helyzetbe. Arról, hogy mi lehet a kormány célja és mi lehet a törvény következménye, ebben a cikkben írtunk részletesen.

