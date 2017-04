Gyorsan megszigorították a határidőket a CEU-t is érintő törvényjavaslatban

Előbbre hozták a határidőket a külföldi egyetemek magyarországi működéséről szóló törvénymódosítási javaslatban, írja az MTI. A törvényalkotási bizottság a hatálybalépést szeptember 1-je helyett a kihirdetést követő napra teszi.

A feltételeket nem teljesítő intézmények így már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsős hallgatókat. Ez az eredetileg benyújtott javaslatban még 2018 szeptemberében következett volna be. A magyar egyetemek vezetőit tömörítő Magyar Rektori Konferencia közben épp azt javasolja a kormánynak, hogy 2019 szeptembere legyen a határidő, így minden érintettnek lenne ideje a feltételek teljesítésére.

Már most pontosítani kellett egy CEU-ra vonatkozó passzust is. Mint megírtuk az eredeti javaslat szinte lehetetlen feltételt állított volna a CEU további működése elé. Azt írta volna ugyanis elő, hogy az egyetem itteni működéséről nemzetközi megállapodás szülessen a magyar kormány és az Egyesült Államok szövetségi kormánya között. Csakhogy az oktatással kapcsolatos ügyekben az USA-ban nem a szövetségi kormány, hanem a tagállamok kormányai az illetékesek (a CEU esetében New York állam).

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága ezért pontosította a felsőoktatási törvényhez beadott módosító indítványt. Eszerint ha az egyetem székhelye egy föderatív államban van (pl. USA), és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek. Ezeket az előzetes megállapodásokat a föderatív állam kormányával a törvény hatályba lépését követő fél éven belül meg kell kötni.