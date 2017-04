Semmilyen rekord nem lesz kedden

Nyugaton 20, délkeleten akár 25 fok is lehet kedden. A képet azonban erős gomolyfelhő-képződés árnyalja, amely délután már többfelé záport, elszórtan zivatart is hozhat, néhol jégesőt. Csapadék legkisebb valószínűséggel északkeleten lehet, itt több órás napsütés várható, de az ország többi részén is hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap – ígérte a Met.hu.

Az élénk északi, északkeleti szelet időnként erős, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések kísérik. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, ami április 4-én igazán nem mondható hidegnek.

Persze áprilisban sok minden lehet: két éve Zabaron -7 fokot, 71 éve Kaposváron 28,2 fokos meleget mértek.