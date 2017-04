Népszavazást kezdeményez a Momentum a CEU megmentéséért, illetve Orbán és Gyurcsány ellen

Több témában is népszavazást kezdeményez a Momentum - közölte a párt. A kezdeményezések a CEU megmentéséről szólnak, valamint arról, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek választott.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke közben a Corvinus Egyetemen tartott beszélgetésen ezt azzal indokolta, hogy , hogy többről szól ez az ügy, mint a CEU, az oktatás szabadságáról és a minőségről is, írta a Hvg.hu.

A Momentum kérdése elsőre elég bonyolultnak tűnik, de a keddi módosításról szól:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 9., 76., 77., 115., 117. §-ait a 2017. április 4-én hatályban volt szövegük szerinti tartalomra módosítsa?

Kedden a DK alelnöke, Vadai Ágnes is azt ígérte, hogy a DK népszavazást kezdeményez. Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője erről azt mondta "bár a CEU kapcsán a DK vezetése is népszavazást kezdeményezett, láttuk, hogy az olimpiai népszavazást is adatgyűjtésre használták volna ki. A Momentum szerint azonban az elmúlt 27 év lejáratódott szereplői nem tudnak hitelesen az élére állni egy ilyen kezdeményezésnek – különösen, ha az egyik legelutasítottabb politikusról, Gyurcsány Ferencről van szó."

Fotó: Huszti István / Index

Ezen kívül a miniszterelnök újraválaszthatóságának korlátozásáról is szavaztatna a Momentum. Gyakorlatilag Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc személyére szabott kérdésekről van szó, ugyanis mindkettőjüket kétszer választotta már meg a parlament miniszterelnöknek.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény úgy módosuljon, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható és megválasztható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?

Egyetért-e Ön azzal, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?

A kérdéseket előbb a NAIH-nak kell jóváhagynia, majd benyújtják a Nemzeti Választási Irodához. A Nemzeti Választási Bizottság ezután dönthet róla.