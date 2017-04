Trump tanácsadója és a washingtoni külügy is fogadta a CEU rektorát

Michael Ignatieff, a CEU rektora Washingtonban találkozott több fontos tisztviselővel, és az amerikai kormányzat és kongresszus számos tagja fejezte ki neki aggodalmát az új magyar felsőoktatási törvény miatt.

Fotó: Kisbenedek Attila Michael Ignatieff, a CEU rektora

A CEU közleményéből kiderül, hogy Ignatieff találkozott többek között Thomas A. Shannonnal, a külügyminisztérium politikai ügyekért felelős külügyi államtitkárával is. Shannon Trump beiktatása után egy ideig a külügyminiszteri feladatokat is ellátta Rex Tillerson kinevezéséig. Az áprilisi külügyminiszteri NATO-találkozón is ő helyettesíti majd Tillersont.

Emellett beszélt

Fiona Hillel, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának tagjával, európai és orosz ügyekért felelős elnöki tanácsadóval,

Hoyt Yeevel, eurázsiai és európai ügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettessel,

és Karen Donfrieddel, a német Marshall Alapítvány elnökével is.

Ignatieff a képviselőházi és szenátusi demokratákkal és republikánusokkal találkozva is azt tapasztalta, hogy nagy támogatást élvez a CEU tanszabadságának védelme.

A rektor hétfőn pedig Berlinbe utazik, hogy ismertesse a CEU helyzetét a német politikusokkal, egyetemi vezetőkkel, alapítványokkal és a médiával.