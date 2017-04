Nincs is CEU-ügy Lázár szerint

Cikkünk folyamatosan frissül.

A kormányülésen számba vették azokat a leveleket, amiket a CEU szétcsapása ellen kaptak, és majd válaszolnak is rájuk, mondta el Lázár János a heti kormányinfón. Újra elmondta azt is, hogy még külföldi példákat is figyelembe vettek, amikor a CEU ellen hozott törvényt meghozták. Emellett megismételte, hogy senki ne izguljon az egyetemért.

"Ha valaki veszi a fáradságot, hogy elolvassa más országok szabályozását" akkor az jön ki, hogy a felsőoktatás más országokban is szabályozott, így az egyetemalapítás is, magyarázta Lázár. Emellett szerinte tulajdonképpen nem is nehezítik a CEU-n a tanítást, hiszen a törvény

semmiben nem érinti az egyetem működését,

az egyetemmel semmi baja a kormánynak. Ha bajuk lett volna az egyetemmel, akkor máshogy is rámentek volna szabályozóként, de ezt nem is tették meg. Mondjuk ezt a témát Lázáron kívül a legtöbben jó eséllyel pont fordítva látják, különösen a CEU. Az egyetem egyébként a köztársasági elnökhöz fordul már, hogy ne írja alá a bevallottan egyedül az ő ellehetetlenítésükre kitalált és megszavazott törvényt.

"Szeretnének, ha a magyar egyetemek versenyhátránya megszűnne", ennyi az egész. Soros György viszont sajnos követőivel félmillió menedékkérőt hozott, szervezett a magyar határra, "ez egy áthidalhatatlan ellentét", ő Lázárék igazi ellenfele, de ez teljesen független a CEU-tól. Persze Lázár szerint Soros hálózata azt is megszervezte, hogy folyamatosan menjen a lobbi Magyarországgal szemben, ez zajlik most.

Illetve a bevándorlás ügyében majd a CEU-val is zsarolni fogja az EU Magyarországot, de ezt nem fejtette ki bővebben, hogy hogy gondolta. Lázár egyébként a múlt heti kormányinfón is nagyot harcolt különböző ellenségei ellen, és akkor is azt mondta, hogy senki ne hisztériázzon az egyetemért, hiszen a törvény szavazás előtt "minden szempontot mérlegelnek majd" a honatyáink.

Egyébként Lázárt nem győzte meg a CEU arról, hogy miképp lehet, hogy két diplomát is kiadnak egy képzésre egyes esetekben. Azt nem magyarázta el, hogy ez miért baj vagy miért hozná bármiféleképp versenyhátrányba bármelyik magyar egyetemet. Az EMMI jogászai nagyon alapos munkát végeztek, nagyon józan és normális elvárásokat támasztottak csak a CEU felé, nem érzik diszkriminatívnak se a csak rájuk vonatkozó törvény. Lázár csak azon lepődött meg, hogy CEU szerinte azt hiszi, hogy

a magyar parlament nem hozhat rájuk törvényeket.

"Joguk van" törvényt hozni "a nép által megválasztott képviselőknek". Miért nem akar együttműködni a CEU? Miért nem tanúsítanak jogkövető magatartást? Ezeket egyszerűen nem érti Lázár János miniszter. Emellett csak "néhány csoport" kelti a feszültséget ez ügyben, de nem tudtuk meg tőle, kik ezek a csoportok.

Megkezdődött a Paks 2 beruházás elindítása, idén és jövőre az előkészítő munkák meg is valósulnak, a terület előkészítése a kormány feladata, az orosz félnek az ősz folyamán át szeretnék adni a munkaterületet. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Készül a jövő évi költségvetés, Varga Mihály már ismertette is a kormányülésen a jövő évi költségvetés fő céljait, illetve a főbb makroszámokat.

Három fő cél lesz:

a teljes foglalkoztatás elérése

a családok segítése

biztonság garantálása

Csökkenő államadóssággal terveznek és 4 százalék fölötti növekedést szeretnének 2018-ban is elérni. A kormány legközelebb április közepén fog újra a költségvetés számaival foglalkozni, a hónap végén, de legkésőbb május elején pedig már be is nyújtják a költségvetés tervezetét.

A versenyképességi tanács is javasolt néhány változtatást, ezeket a kormány meg is fogadta, törvényjavaslatokat társítanak majd hozzá. Ehhez kapcsolódik egyebek mellett például az e-számla bevezetése is, ez egy év türelmi idővel még idén elindul majd.

A kutakkal is foglalkozott a kormány, vissza az egész

B. Nagy László képviselő a kutak szabályozásával, engedélyeztetésével kereste meg Orbán Viktort, hogy a 2016 óta hozott rendeletek nem sikerültek. Ez igaz, belátták, hogy nem sikerült a szabályozás, majd visszaállítják a 2016-os állapotot, ezt is megbeszélték még a kormányülésen.

Lázár elmagyarázta pár érdeklődő kormánypárthoz igen közeli újság újságíróinak, hogy a hírszerzés nem figyelhette meg fideszes vezetők életét, mert a hírszerzés csak külföldön dolgozik. Az elhárításnál meg lehet, hogy megfigyeltek fideszeseket is 2010 előtt, ennyit tud mondani. Simicskáék azon fenyegetőzéseivel, hogy majd kiteregetik a szennyest pedig nem foglalkoznak, de sorosozott egyet a Jobbikra is egyet azért.