Milliós tartozás miatt kikapcsolták az áramot a Tiszabői önkormányzatnál

A 444 szúrta ki a szoljon.hu cikkét, ami szerint Tiszabőn kikapcsolták az áramot az önkormányzatnál, miután hónapokig nem fizették a számlákat. A lapnak a helyi jegyző árulta el, hogy közel három és fél milliós tartozásról van szó, amit tavaly november óta halmozott fel az önkormányzat. Az irreálisan magas tartozás úgy keletkezett, hogy mivel a gáz nincs bekötve, a fűtést is villannyal oldották meg.



A jegyző szerint több oka is van annak, hogy nem tudnak fizetni. Az egyik, hogy a költségvetésbe semmilyen külső bevétel, például iparűzési adó nem folyik be, és az emberek szinte kizárólag közmunkában dolgoznak, mert befektetők és cégek hiányában nincs más munkalehetőség. Egy másik komoly probléma, hogy állítása szerint az előző vezetéstől rengeteg tartozást örököltek meg, amit muszáj fizetniük.

Tiszabőn nem ez az első eset, hogy gond van a pénzek körül. Tavaly a hivatali dolgozók bérét volt képtelen kifizetni. A polgármester Bruna László akkor arra hivatkozott, hogy a Magyar Államkincstárnál akadt el a dolog, de ők ezt cáfolták, és azt mondták, hogy valószínűleg egy inkasszó miatt rögtön levonták az önkormányzattól a dolgozók bérére befolyó pénzt.