Terrorcselekményért körözött férfit fogtak el Budapesten

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói szerdán Budapesten fogták el azt a 36 éves román állampolgárt, akivel szemben nemzetközi- és európai elfogatóparancs is érvényben volt, írja a Police.hu.

A rendőrök április 5-én a kora esti órákban Budapesten igazoltatták Sz. E. Istvánt. Ellene a Fővárosi Törvényszék bocsátott ki elfogatóparancsot, miután terrorcselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik ellene, elrendelték előzetes letartóztatását, de ő eltűnt a hatóságok szeme elől. A rendőrök a férfit a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe szállították.

Az ügyről több információt nem adott a rendőrség, de megtaláltuk a férfi nyilvános körözési lapját. Ezen teljes neve is szerepel. Ez alapján Sz. E. István is vádlottja volt a Budaházy György nevével fémjelzett Magyarok Nyilai-pernek.

A szervezet tagjai 2007-2009 között sorozatban Molotov-koktélos vagy robbantásos támadásokat követtek el az akkori kormánypártok, az MSZP és az SZDSZ pártirodái és politikusaik otthonai ellen. Célpont volt például a Gyurcsány-kormány titokminiszterének, Szilvásy Györgynek a vidéki háza, Hiller István egykori szocialista oktatási miniszter és Kóka János SZDSZ-frakcióvezető ingatlana.

Felgyújtottak egy Vörös Csepel nevű szórakozóhelyet, a Broadway Jegyiroda kirakatát és két melegbárt, az egyiket olyankor, amikor éppen vendégek is voltak bent. A vádpontok között szerepelt egy székesfehérvári bankautomata felrobbantása is, pénzszerzési céllal. A csoport akcióiban nem sérült meg senki, kivéve egy esetet, Csintalan Sándor 2007-es megverését, ami miatt a súlyos testi sértés is a vádpontok közé került.

Sz. E. István is tagja volt a magát Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadseregnek nevező szervezetnek. A vádirat szerint ő készítette a támadásokhoz használt gyújtó- és robbanószereket. A 15 vádlottas perben 2016-ban született meg az első fokú ítélet a Fővárosi Törvényszéken. Sz. E. Istvánt 7 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték, Budaházy György 13 évet kapott.