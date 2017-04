A Debreceni Egyetem vezetésével szemben az oktatók kiállnak a CEU mellett

Mi, a Debreceni Egyetem alulírott polgárai (oktatói, kutatói, dolgozói és hallgatói) aggódva figyeljük azokat a fejleményeket, amelyek a Közép-európai Egyetem (CEU) magyarországi működését veszélyeztetik

– így kezdődik annak a nyílt levélnek a szövege, amit - ahogy ebben az első mondatban is olvasható - a Debreceni egyetem oktatói és hallgatói fogalmaztak meg a CEU mellett, a kormány hirtelenjében elfogadott, kifejezetten a CEU-t támadó törvényével kapcsolatban.

A nyílt levélre így a vezetőségtől függetlenül már csak azért is volt szükség, mivel az egyetem vezetése korábban egyáltalán nem állt ki a CEU mellett, sőt, üdvözölte a kormány szándékait. Bács Zoltán, az egyetem kancellárja úgy nyilatkozott, hogy azt tartja korrektnek, hogy egyenlő feltételekkel jelenhessen meg mindenki a piacon, a magyar egyetemek ugyanis nemcsak egymással, hanem a világ egyetemeivel versenyeznek a hazai és nemzetközi hallgatókért. A CEU pedig versenyelőnyben van szerinte.

Fotó: Molnár Zsolt A Debreceni Egyetem tanárai és hallgatói is kiállnak a CEU-ért

Az egyetem oktató, diákjai, dolgozói nyílt levelükben azt írják:

"A CEU mélyen beágyazódott a hazai tudományos életbe, értékes eleme a kutatási hálózatnak, és jelentős szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban. Így léte, zavartalan működése a magyar tudományosság egészének és a Debreceni Egyetemnek is alapvető érdeke, mint ahogy az egyetemi autonómia normarendszeréhez, a kutatás függetlenségéhez és az oktatás szabadságához való ragaszkodás.

A CEU sorsa közvetlenül is érinti a Debreceni Egyetemet, hiszen közte és a DE számos egysége között intézményes kapcsolat működik, s az egyetem több oktatója és hallgatója a szakmai-tudományos együttműködés személyes szálainak sokaságával kapcsolódik hozzá. A CEU nemzetközi kapcsolatrendszere, kiváló könyvtára, hallgatóink párhuzamos képzéséhez (vagy továbblépéséhez) keretet adó nemzetközi tere, valamint a közös projektek és konferenciák a mi lehetőségeinket is bővítik.

Ezért kérjük Önt, Önöket, hogy kezdeményezzék: az Egyetem egésze, illetve egységeik intézményesen fejezzék ki a CEU melletti szolidaritásukat. Ezt követeli meg a Debreceni Egyetem nemzetközi és hazai jó hírneve, s a nyilvános kiállást erkölcsi kötelességünkké teszi a CEU-n dolgozó kiváló kollégáink, barátaink bizonytalan helyzete. Egyben arra is kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a CEU zavartalanul működhessen tovább Magyarországon, hiszen a megindított projektek és együttműködések számunkra is hosszabb távú elköteleződést jelentenek."

Szintén ma adott ki közleményt a Magyar Idegtudományi Társaság (MITT) Elnöksége is. Azt írják: "felhívjuk Magyarország Kormánya figyelmét, hogy a felsőoktatási törvény módosítása következtében a Magyarországon folyó nemzetközi szintű, gondolkodási folyamatokkal foglalkozó (kognitív) idegtudományok legértékesebb műhelyeinek működése ellehetetlenül. A CEU Kognitív Idegtudományi Tanszéke nem csak az ország vezető kognitív idegtudományi intézete, de nemzetközi összehasonlításban is a világ vezető intézetei közé tartozik.

Szeretnénk felhívni a Kormány figyelmét, hogy a Tanszék nemzetközi szinten is elismert kutatókat csábított haza olyan világhírű egyetemekről mint a University College London, University of Cambridge, Brandeis University vagy az International School of Advanced Studies. Kutatóik a szakma legelismertebb tudományos folyóirataiban (pl. Science, PNAS, Neuron, J Neurosci, eLife, stb.) közlik tudományos eredményeiket. Fontos kiemelni, hogy a CEU Kognitív Idegtudományi Tanszékének magas szakmai színvonalát jelzik a kutatói által Magyarországra hozott nagy összegű kutatási támogatások is. Például, a tanszék kutatói tíz pályázatot nyertek el Európa legrangosabb egyéni kutatókat támogató pályázatán (European Reseach Council: ERC: számos Advanced, Consolidator, Starting valamint Synergy pályázat). Ez a teljesítmény nem csak magyar, hanem nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló!

Az Intézet kutatói azon felül, hogy a világ élvonalbeli idegtudósaival működnek együtt, számos magyar vezető idegtudományi műhellyel (pl. MTA KOKI, MTA TTK, MTA Wigner, BME, ELTE) is kivételes munkakapcsolatot ápolnak. A CEU Kognitív Idegtudományi Tanszékén számos olyan, az országban egyedülálló kutatás folyik (mint például a kognitív fejlődéstudomány, társas kognitív tudományok, vagy elméleti idegtudományok), melyek megszűnése vagy akadályoztatása is súlyos és visszafordíthatatlan károkat okozna a magyar idegtudományok egésze számára. Ezen felül a Tanszék a magyar idegtudományi közélet dinamikus fejlődését számos kezdeményezéssel segíti elő, mint például a havonta megrendezésre kerülő Budapesti Elméleti Idegtudományi Fórum, vagy a széles körben látogatott kognitív idegtudományi szemináriumok, melyeken számos hazai és külföldi (pl. Harvard, MIT, Stanford, Cambridge egyetemekről) előadó kap lehetőséget eredményei bemutatására az ország teljes nyilvánossága előtt. Összefoglalva, szeretnénk felhívni a Kormány figyelmét arra az esetleg nem túl széles körben ismert tényre, hogy a nagy tradícióknak örvendő magyar idegtudomány egyik legjelentősebb fellegvára a CEU-n működik, és ezért a CEU működésének ellehetetlenítése visszafordíthatatlan károkat okozna a Kormány számára is kiemelt jelentőséggel kezelt idegtudományoknak."