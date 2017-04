Blikk: Az egyesített szakértői vélemény szerint is Győrkös lőtte le a rendőrt Bőnyben

Bőnyben, Győrkös István otthonában modellezik le, pontosan mi történt a bőnyi rendőrgyilkosságként elhíresült, tavaly októberi ügyben, írja a Blikk. A Magyar Nemzeti Arcvonal alapítójának házában akkor egy rendőri akció közben valaki lelőtte Pálvölgyi Pétert, majd lapunk is írt arról, hogy felmerült: nem Győrkös fegyveréből érkezett a golyó.

Februárban aztán szakértőket rendeltek ki, az orvosszakértő már akkor azt állította, hogy Győrkösre utalnak a jelek. Most pedig elkészült az egyesített orvos- és fegyverszakértői vizsgálat eredménye is, amit megkapott Győrkös védője is, írja a Blikk.

Takács Zoltán a lapnak azt nyilatkozta, nem ért egyet a jelentéssel. "Kifogásaimat a szakvéleménnyel kapcsolatban az ügyészség számára is megküldöm", közölte, azt állítva, több ponton és tételesen meg tudja cáfolni a leírtakat: