Brüsszel aljas húzása a rezsicsökkentés ellen

Aki kinéz az ablakon, biztosan egyetért velünk, hogy itt az ideje közösen feltenni a kérdést:

Kinek áll érdekében ez az időjárás?

Ez? Április közepén? Ez az erősen felhős, borult ég? A “kisebb” esők, záporok? Ki erősíti vajon a szelet az Észak-Dunántúlon helyenként már viharossá? Ki profitál abból, ha nappal csak 8 és 13 fok között lesz a hőmérséklet, hogy aztán azt a keveset is elvigye a késő esti lehűlés, 4-9 fokot hagyva csak?

Természetesen ez Brüsszel újabb aljas húzása,

amivel fűtésre kényszerítenék a magyarokat, ezzel próbálva felülírni a rezsicsökkentés hozadékát. Hagyjuk ezt? NEM!

Erőfeszítéseink eredményeképpen ugyan szombatra a magasban egyre inkább gerincesedés figyelhető meg, a troposzféra középső része kiszárad, ám hiába alakít ki Brüsszel gomolyfelhőket, ezeket országunk felett nem hagyjuk magasra nőni, így csak kisebb záporok alakulhatnak ki belőlük. Ha mindannyian elég erősen hallatjuk a hangunkat, a bürokraták sem tudják 13-18 fok alá nyomni a hőmérsékletet.

Vasárnap reggel még meg próbálkozhatnak egy hidegebb időszak ránk erőszakolásával, eredetileg -10, -20 fokot szerettek volna elérni, de már most látszik Magyarország ereje: a leghidegebb helyeken sem lesz hűvösebb 1-7 foknál. Napközben pedig folytatódni fog a melegedés, és hosszabb időszakokra a nap is kisüt majd. Sőt csapadékra sem kell számítani, és a szél is veszít erejéből, délután már akár 17-22 fok is lehet!