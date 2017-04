A Várkert Bazárhoz tették át a vasárnapi CEU-s tüntetést, annyian jeleztek vissza

„Mivel kicsit többen vagyunk mint eredetileg gondoltuk (eddig 32 ezren jeleztétek, hogy ott lesztek vagy érdeklődtök az esemény iránt), picit arrébb kell tenni a gyülekező helyét" - írja az Oktatási Szabadságot-csoport a vasárnapra meghirdetett CEU-s demonstráció Facebook-oldalán. Így tehát az eredeti Clark Ádám téri helyszín helyett végül a Várkert Bazár előtt fog gyülekezni a demonstráló tömeg. A szervezők azt kérik, hogy a demonstrálók a helyszínt az Erzsébet híd irányából közelítsék meg, mert a menet a Lánchídon keresztül fog a Kossuth térre menni, így a közben érkezők akadályoznák a vonulást.

Fotó: Oktatási Szabadságot / Freedom for Education / Facebook

Ha valaki lemaradt volna: kedd reggel vitázott a parlament, kora délután pedig a képviselők többsége meg is szavazta a CEU-ról szóló törvényt. A törvény a Magyarországon működő külföldi egyetemeket szabályozza, a törvényjavaslat több pontja is kifejezetten a CEU-t hozná hátrányos helyzetbe, esetleg lehetetlenítené el. A miniszterelnök meg sem próbálta azt a látszatot kelteni, mintha nem a CEU ellen hozták volna a törvényt, telecsalózta a közrádiót olyan törvényi szabályok nem betartására hivatkozva, amelyek akkor még nem is léteztek, azaz több ponton sem mondott igazat. De azóta Lázár Jánostól Kovács Zoltán kormányszóvivőig több fideszes is hazugságokat állított a CEU-ról.

A törvényjavaslat ellen felszólalt már több hazai egyetemi tanszék mellett 15 Nobel-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az amerikai nagykövetség, sőt, maga az amerikai külügyminisztérium is. Ez folytatódott egy, a kormánynak írt nyílt levéllel, amit 119 amerikai társadalomtudós, történész jegyez, illetve pénteken 23 európai és észak-amerikai csúcsegyetem írt közös levelet Orbán Viktornak, amiben kifejezték támogatásukat a CEU mellett, olyan egyetemek vezetői adták a nevüket a levélhez, mint a Yale, az Oxford, a Stanford vagy a Princeton.

A törvény parlamenti elfogadása előtt több ezer ember vonult az utcára, hogy szolidaritását fejezze ki a CEU-val, illetve tiltakozzon a törvénymódosítás ellen. A törvény most Áder János köztársasági elnök aláírására vár. „Áder Jánosnak hétfőig van lehetősége az Alkotmánybíróság elé küldeni ezt a törvényt. Vasárnap mutassuk meg neki, hogy mi a helyes döntés! És mutassuk meg az Alkotmánybíróság tagjainak is, hogy egyetlen helyes döntés van: Kiállni a szabad oktatásért, az egyetemi autonómiáért és a gondolkodás szabadságáért" - írják a most vasárnapi tüntetés szervezői.