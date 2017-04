Áder újrahasznosította a 2013-as romanapi köszöntőjét

Áder János köztársasági elnök 2013. április 8-án a RomNet hírportálon keresztül tolmácsolta üzenetét a magyarországi cigányságnak a romák világnapja alkalmából, írja a lap. Hozzáteszik, szerették volna elérni, hogy "Magyarország államfője, a nemzeti egység megtestesítője" ebben az évben ismét üzenetet intézzen a magyarországi cigányság és a teljes társadalom felé, ám azt a választ kapták, hogy az a 2013-as, négy évvel ezelőtti üzenet még mindig aktuális, nem kell új.

A lap fontosnak tartotta volna, hogy üzenjen a köztársasági elnök "jelképezve ezzel is a nemzeti összetartozást, valamint azt, hogy elnöki mandátumának utolsó, és újabb ötéves ciklusának első évében is kellő figyelmet fordít Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbségére", ám nemhogy új üzenetet nem kapnak most a magyarországi cigányok, de azt a kérést sem teljesítették, hogy készülhessen az államfőről egy fotó a roma zászlóval.

Fotó: Beliczay László / MTI Áder János a 2013-as szilveszteri köszöntőjekor

„Áder János köztársasági elnök, ahogy az első, úgy a második ciklus során is épp úgy kellő figyelemmel fordul a kisebbség felé, ahogyan azt 2013. április 8-i elnöki nyilatkozatában is megfogalmazta. Minthogy a nyilatkozat ma is aktuális és érvényes, ezért újabb kiadását nem tervezzük.” – írták Áderék a lapnak.