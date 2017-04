Bízik Áder Jánosban a CEU Fidesz-szavazó klímakutatója

Ürge-Vorsatz Diána a nagy nyilvánosságot kapó Facebook-posztja miatt rengeteg támadást kapott. Most a Hvg-nek nyilatkozott, szerinte már most is komoly károk érték az egyetemet, de még bízik a köztársasági elnökben.

A 49 éves professzor, aki a CEU környezetvédelmi kutató központjának igazgatója, élete első Facebook-posztjában szerdán írta ki magából a csalódottságát, amiért a kormány nekiesett a munkahelyének. A posztból az is kiderült, Ürge-Vorsatz Diána "világéletében Fidesz-szavazó volt, és "kormánytisztelő polgárokként férjemmel keresztény-nemzeti értékrendek alapján neveljük 7 gyermekünk, egyházi iskolába járatjuk őket."

A poszt rengeteg megosztást és legalább annyi dühös, gyakran személyeskedő reakciót kapott, amiért a szerzője csak akkor emelte fel a szavát a kormánnyal szemben, amikor az az ő egzisztenciáját veszélyeztette. Ürge-Vorsatz le is vette másnap reggel a posztot, de ettől még az írása továbbra is téma maradt, a Hvg.hu pedig szombaton interjút is közölt a Nobel-békedíjas klímakutatóval.

Ebben Ürge-Vorsatz amellett érvel, hogy a kormány CEU-val szembeni vádjai nem állnak meg, hiszen "a Közép-európai Egyetemen mindenféle politikai hozzáállás, nézőpont és vallás képviseltetve van", és "sok keresztény, nemzeti elkötelezettségű ember dolgozik a CEU-n. Ezt a sokszínűséget is kidobjuk?" - tette fel a kérdést.

A kutató szerint soha, senki nem próbálta befolyásolni őket az egyetemen, ahol az ott dolgozók és a diákok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás világnézetét, és ez a sokszínűség "a CEU erőssége". Mindössze egyszer találkozott személyesen Soros Györggyel, még 2008-ban, akkor is a klímaváltozás volt kettejük között a téma.

Ürge-Vorsatz Diána is kiemelte, hogy a CEU békén hagyása nemzetgazdasági érdek is, és érthetetlennek tartja, hogy miért szól bele bárki is, milyen diplomát ad egy magánegyetem. Szerinte akármi is lesz az ügy vége, a CEU-t már így is hatalmas károk érték, hiszen a bizonytalanság miatt a diákok és a tanárok is meggondolják, ősztől maradjanak-e ilyen közegben.

Amikor arról kérdezték, hogy Fidesz-szavazóként nem érzi-e visszásnak, hogy megköveteli másoktól azt a szolidaritást, amit ő korábban megtagadott az Orbán-rezsim egyéb áldozataitól, ezt válaszolta:

"Nekem is csak 24 órám van, ami esetemben megoszlik a család és a környezetvédelem között. Még így sem fér bele ebből a kettőből minden, amit szeretnék. (...) A politika pedig nem az én harcom. Én úgy tudom a munkámat legjobban kamatoztatni, ha pártfüggetlen maradok. A klímavédelem ügye maga is pártfüggetlen."

Végezetül Ürge-Vorsatz Diána elmondta, bízik Áder Jánosban, mert "ő is látni fogja, hogy ennek nincs értelme. Az egész ország veszít vele. Még a kormány is veszít vele."