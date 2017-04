Újra tüntetnének a taxisok

„Hiába szívódott fel a fővárosból az Uber, a taxisok továbbra is elégedetlenek, mert az amerikai cég távozása ellenére a fekete személyszállítási fuvarok száma változatlanul magas Budapesten. A városvezetéssel kívánnak tárgyalni, és ha erre nem mutatkozik hajlandóság, akkor ezt demonstrációval kényszerítenék ki" - írja szombati cikkében a Népszava.

A cikkből kiderül, hogy ugyanozok szerveznék, akik az Uber-ellenes megmozdulást is, mert szerintük hiába ment el az Uber, ugyanúgy sok a feketefuvar, sok a hiéna, ez ellen pedig szigorúbb szabályozással és ellenőrzéssel lehetne fellépni. Ezt követelnék. Már szerveztek is egy demonstrációt a Városházához, azt azonban elnapolták a közeli építkezés miatt. Mindenesetre a szigorúbb szabályozást követelő taxisok már egy szervezetet is létrehoztak érdekeik képviseletére, csak egyelőre a cégbíróság nem fogadta el az Európai Taxis Szövetség elnevezést.

Az egyik szervező a lapnak azt mondta a céljaikról: "a főváros vezetővel szeretnének asztalhoz ülni, annak érdekében, hogy a módosítsanak a taxirendeleten, és a fekete fuvarok száma csökkenjen. Követelik, hogy az ellenőrzések ne csak a taxisokra terjedjenek ki, hanem az illegálisan személyszállítási tevékenységet végző autósokra is. Jelenleg minden további nélkül lehet Budapesten fehér rendszámmal taxizni, úgy, hogy egyáltalán nem kell tartani a szankcióktól. A legfontosabb kérés így az, hogy az ellenőrzések hatékonyságát javítsa és szélesítse a főváros. A Budapesti Közlekedési Központtól és az adóhatóságtól azt várják, hogy a taxisok ellenőrzése teljes körű legyen, tehát azokat is érintse, akik nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel, de mégis ezt a tevékenységet űzik" - áll a cikkben. (via 444.hu / Népszava)