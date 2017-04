242 volt szakkollégista állt ki a CEU-ért

Záporoznak a kormánynak címzett, a CEU mellett kiálló nyílt levelek a különböző budapesti szakkollégiumok tagságától. A legfrissebb, vasárnapi kiállás a Rajk László Szakkollégium 242 volt tagjától érkezett, az aláírók csatlakoznak a szakkollégium március 31-i nyílt leveléhez, támogatásukról biztosítják az április 4-i törvénymódosítással megtámadott egyetemet és arra kérik Áder Jánost, ne írja alá a törvényt.

A Rajk László szakkollégium a Corvinus diákszervezete, egyben a legrégebben működő magyarországi szakkollégium. A Rajk alapító igazgatója Chikán Attila, az első Fidesz-kormány gazdasági minisztere, de egyetemi évei alatt tagja volt többek között Kósa Lajos és Hernádi Zsolt Mol-vezér is, valamint a magyar közgazdász-elit számos tagja. A mostani nyílt levél aláírói között is hemzsegnek a magyar és jó nevű külföldi egyetemeken kutató, tanító közgazdászok, magas beosztású menedzserek és elemzők.

Korábban a Bibó István Szakkollégium - amelybe maga Orbán Viktor, Simicska Lajos és több vezető fideszes politikus járt, jelenleg pedig Orbán Gáspár is tagja - is nyílt levéllel fordult Áder Jánoshoz, amelyben kifejtik, milyen Alaptörvénybe ütköző elemei vannak a lex CEU-nek, és kérik az elnököt, emeljen alkotmányossági vétót. Levelükhöz a BME-s Simonyi Károly Szakkollégium is csatlakozott.

A Rajkon és Bibón felül az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, az Építész Szakkollégium, a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium, az EVK Szakkollégium, a Kepes György Szakkollégium, Kerényi Károly Szakkollégium, a Heller Farkas Szakkollégium, a Liska Tibor Szakkollégium, a Mérei Ferenc Szakkollégium, a Széchenyi István Szakkollégium, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, és Társadalomelméleti Kollégium is kifejezte szolidaritását a CEU-val.