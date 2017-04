Ekkora tömeg régen vonult utcára Orbán ellen

Az előkészületekből már lehetett sejteni, hogy nem átlagos kormányellenes tüntetés készülődik Budapesten. A Facebookon 40 ezren jelezték előre, hogy tiltakoznak a villámgyorsan elfogadott CEU-törvény ellen, és részt vesznek, vagy érdeklődnek a vasárnap délutánra meghirdetett tüntetés iránt.

Át is kellett rakni a tüntetés helyszínét, így végül a rendezvényt a Várkert Bazár elé hirdette öt órára Oktatási Szabadságot elnevezésű szervezet. A helyszín már korábban megtelt: a Lánchíd és az Erzsébet híd előtt mozdulni is alig lehetett, sokan el sem jutottak tehát a Várkert Bazárhoz, ahonnan a program szerint vonulás indult a Parlamenthez.

Nehéz megbecsülni, mennyien voltak. A szervezők először 60-70 ezres számot saccoltak, végül a színpadról 80 ezret mondtak be. A több tízezres szám azonban nem túlzás. Elég, ha arra gondolunk, hogy a tömeg eleje már a Kossuth téren volt, míg a vége még Budán. Illetve volt jó pár tüntető, aki csak akkor ért a Parlamenthez, amikor éppen befejeződtek a beszédek.

Nem is csoda, hogy a tüntetés nem ért véget a hivatalos záráskor, hét óra utána, hanem sokan, több ezren felvonulást tartottak a városban. Vázlatosan az este helyszínei és történései, itt percről percre is elolvashatja:

Gyülekező a Várkert Bazárnál öt órakor. Rögtön üzentek Áder János államfőnek, hogy ne írja alá a törvényt. Majd a Tanítanék mozgalom képviselői szólaltak fel, és fő üzenetük az volt, hogy itt "a diákok esélyei egyre szűkülnek, a jogaik egyre sérülnek".

A tömeg átvonult a Lánchídon át a Parlamenthez. Annyian voltak, hogy bő másfél óráig tartott mindenkinek átérni.

A tüntetők elhaladtak a Nádor utvában a CEU épülete előtt is, itt azonban nem volt külön beszéd, csak skandálás: "Demokráciát Magyarországon!", "Ne írd alá, János!".

A Parlamentnél két CEU-s, ileltve a Greenpeace egyik munkatársa beszélt. A beszédekben természetesen a törvénymódosítás visszavonását kérték, de kitértek arra is, hogy milyen "megbélyegző" civiltörvényt készül elfogadni a parlament a kormány javaslatára. Szerda estére újabb tüntetést hirdettek a civiltörvény miatt.

A tüntetés hét óra után hivatalosan véget ért, sokan azonban nem mozdultak. Előkerültek a Fidesz-ellenes jelszavak, felhangzott a "mocskos Fidesz" és az "Orbán, takarodj" mellett a gyurcsányi időkben legendássá vált "elkúrtad" is.

A Parlament lépcsőjénél olykor lökdösődés is volt, a rendőrök szerint üveggel is megdobálta őket néhány tüntető. Az M1 riporterét pedig inzultálták, amikor be akart jelentkezni.

Ezután a tüntetők átmentek a Szalay utcába az oktatási államtitkárság épületéhez. Itt elég kevés rendőr sorakozott fel, és nagyobb lökdösődés alakult ki. "Elkúrtad! elegünk van!" - skandálták közben.

Este kilenckor még több ezer emberben volt erő, és nem széledtek szét. Átvonultajk a Fidesz-székház felé. Teljes szélességében elfoglalták a Nagykörutat, majd az Andrássy utat is le kellett zárni.

A Lendvay utcában a Fidesz-székháznál rohamrendőrök sorakoztak fel. Nem is jutottak közel hozzá a tüntetők.

Tíz óra után ezért a Hősök terénél tüntettek a legelszántabbak.

Fél tizenegykor még volt erő sokakban, és visszaindultak a belváros felé az Oktogonhoz. Majd az Oktogonnál pár százan elhatározták, hogy minél tovább maradnak.

A tüntetés, majd az este történéseinél azonban sokkal fontosabb a rendezvény üzenete. A demonstrálók konkrétan azt szerették volna nyomatékosítani, hogy nem szeretnék, ha Áder János aláírnám és hatályba lépne a CEU-törvény. A fő üzenet azonban nem mellékesen az volt, hogy ennyi ember momentán torkig van Orbán Viktor kormányzásával, és CEU-törvényt kivitelező hatalomgyakorlási módszerével. Ez kikövetkeztető volt a felcsendülő rigmusokban, amelyek nemcsak Orbánt, hanem többször Mészáros Lőrincet és Habony Árpádot is támadták.

Az elmúlt években persze több kormányellenes tüntetés is volt, a legemlékezetesebbek közül a netadós tüntetést, illetve az oktatási tüntetéseket emelhetnénk ki. Hasonlóság, hogy ezek is sok embert megmozgattak, beszédtémát szolgáltattak hosszabb időre. Orbán ezek után meg is hátrált, a netadós javaslatot visszavonta a kormány, az oktatásban pedig nagy átalakítások mellett döntöttek (még ha nem is teljesítették a tüntetők kéréseit).

A CEU-törvény visszhangja illeszkedik ezekhez, a mostani tüntetésre is szemmel láthatóan rengetegen mentek el.

Ekkora tömeg régen vonult Orbán ellen.

Kérdés, persze, mire elég, meddig tart a tiltakozás. Áder János államfőnek hétfő estig kell döntenie, hogy a mostani tüntetés, a hazai tiltakozások és nemzetközi kritikák ellenére aláírja vagy sem a törvényt.

(Borítókép: Huszti István/Index)