Kivizsgálja a Nemzeti Adatvédelmi hatóság az orosz kódokat

A 444 bukkant rá arra, hogy a kormány nemzeti konzultációs oldalán egy orosz technológiai cég kódja is megtalálható, akik korábban többször is működtek már együtt a Kremllel nemzetbiztonsági ügyekben. A magyar kormány adatokat rögzítő online felületén megbújó orosz kód több szempontból is rendkívül aggályos Magyarországra nézve, erről nemrég mi is írtunk bővebben.

A Hvg.hu megkereste az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amit Péterfalvi Attila vezet, hogy annak ellenére, hogy viszonylag gyorsan eltüntették az orosz kódot a honlapról, terveznek-e bármilyen vizsgálatot vagy szankciót. A hatóságtól azt a tájékoztatást kapták, hogy már vizsgálódnak, de az ügy lezárásáig nem adnak ki információt.

A Fidesznek rettentően kínos lehet az elképesztően kényes eset, hiszen a hétfői nemzetbiztonsági bizottság ülésén Szél Bernadett LMP-s képviselő hiába akart többet megtudni az ügy hátteréről, Németh Szilárd és párttársai egyszerűen határozatképtelenné tették az ülést azzal, hogy először Németh, majd a többi fideszes is nemes egyszerűséggel kisétáltak a teremből, ahelyett, hogy foglalkoztak volna a témával. Szél szerint ezzel a Fidesz megakadályozta, hogy a hazai titkosszolgálatok tájékoztatást adjanak az ügyről a képviselőknek.