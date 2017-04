Orbán nem rejteget külföldön vagyont

„Csaknem százezer ember követelte a jogállam visszaállítását és az ön lemondását” – mondta az azonnali kérdések órájában Bárándy Gergely. Az MSZP képviselője szerint aggasztó, hogy egy "magyar származású zsidó üzletembert kiáltottak ki ellenségnek. Volt már ilyen a történelemben, csak most nem embereket, hanem szervezeteket kényszerít arra, hogy megbélyegezzék magukat."

"Ön elárulja Magyarországot. A civilek üldözése, a tanszabadság veszélyeztetése hazaárulás. Ön a hazánkat egy orosz diktátornak adja el kilóra. Ön egy ellenvéleményt nem tűrő diktátorrá vált sokak szemében, még saját pártcsaládja is ön ellen tiltakozik az EU-ban. Meghallotta-e ez emberek hangját, visszavonja-e a törvényt, és megfontolja-e lemondását?”

"Mielőtt bármilyen érdemi kérdésben kifejteném az álláspontomat, bármilyen politikai vitának a származási alapú megközelítését a leghatározottabban visszautasítom. Meg is lep, hogy épp az önök padsorából hangzik el olyan állítás, amelyre azt kell mondanom, antiszemita megközelítésnek nicsen helye." – kezdte válaszát Orbán, aki több olyan azonnali kérdés miatt volt kénytelen megjelenni a parlamentben, amelyre a törvény szerint már válaszolnia kellett.

"Dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen, ez nem új dolog, olyan, mint amilyet az alkotmány és a migránsügyben folytattak ellenünk" – mondta Orbán, aki szerint a kormány semmilyen egyetemet, így Soros György egyetemét sem zárja be.

Orbán szerint csupán azt akarja a kormány, hogy ne legyenek privilégiumok, minden egyetemre azonos szabályok vonatkozzanak. "Kivétel akkor lehetne talán, ha erről a magyar parlament által ratifikált nemzetközi szerződés rendelkezik."

Bárándy szerint a kormány egy akkor még nem elfogadott törvényt kért számon az egyetemtől. A dezinformációt is üres kifogásnak mondta: "80 ezer ember mind megtévesztett?"

Orbán új színt vitt válaszába, amelybe többször beleszőtte, hogy "amikor még önök voltak kormányon, a 90-es évek előtt". "Akkor bennünket is irritált, amikor a hatalom azt a kifejezést használta, hogy megtévesztettek, félreértettek. Nem is becsülném le soha a magyar ifjúságot, sosem mondanám azt, amit önök mondtak kormányon, 1990 előtt, hogy aki önök ellen szól, az meg van tévesztve." Orbán közölte, megnyugtat mindenkit, a kormány nem zár be egyetemeket, legfeljebb alapít és újat nyit.

Orbán nem Mészáros szóvivője

Hiába kérdezte meg lényegében újra az LMP elnöke, ezúttal sem kapott választ arra, mire fizet Mészáros Lőrinc 10 éven át évi 15 millió forintot Orbán Viktor apja vállalkozására egy olyan területért, amelyet Mészáros nem is használ. Hadházy Ákos szerint a válasz különösen fontos lenne, ha egyszer a felcsúti polgármester azt nyilatkozta, hogy vagyona néhány év alatt a jóistennek és a kormányfőnek köszönhetően nőtt ezerszeresére. Hadházy nem zárta ki,hogy a bérlés viszontszívesség, cserébe a vagyongyarapodást eredményező pályázati győzelmekért.

„Nem áll módomban elfogadni, hogy kinevezzen Felcsút polgármestere szóvivőjének. Forduljon az érintettekhez” – mondta Orbán, aki Hadházy kérésére sem talált ki jobb választ, hanem megismételte: "Olyan ügyben, amiben személyesen nem veszek részt és magánügyletet érint, forduljon az érintettekhez."

Orbán nem kért bocsánatot

Bangóné Borbély Ildikó Magyarország budapesti nagykövete, Szemerkényi Réka menesztésével kapcsolatban idézte fel Orbán nyilatkozatát, amely szerint: Nőügyekkel nem foglalkozom.

Az MSZP képviselője szerint talán azóta rájöhettek a kormányban, hogy a nőknek is van szavazati joguk, ezért lehetett, hogy Lázár János a csütörtöki kormányinfón kissé módosított.

Bangóné arra kért, kérjen bocsánatot kijelentéséért.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Mindenkitől elnézést fogok kérni, akit megbántottam vagy megsértettem, ebben az esetben ez nem áll fenn. "Otthon pont elegen nők élnek, hogy lekapjanak a tíz körmömről" – érvelt Orbán, aki szerint valóban számos gazdasági kalkulációban helyet kell adni a nőknek a munkán kívül végzett munkáról, valóban tisztelettel kell beszélni a nőkről.

Vona: a kormányfő nemzetbitzonsági kockázat

Nagy baj lenne, ha külföldön eltitkolt pénzügyleteket folytatna, vagyont rejtegetnek Orbán vagy családja – mondta a Jobbik elnöke. "Nyugtasson meg, hogy önnek és családjának, szűkebb körének nincsen külföldön eltitkolt vagyona, pénzügylete." "Szedje össze magát és ellentétben az eddigiekkel igyekezzen válaszolni arra a kérdésre, amit feltettem: Önnek családtagjainak és legszűkebb körének van-e eltitkolt vagyona, pénzügye."

"E- tekintetben nyugodtan aludhat" – mondta Orbán, kerülve a teljes választ.

Vona viszontválaszában azt mondta, "ez nem a felcsúti lelátó, itt nincs szotyola." "Úgy érzem, nagy a baj, mert ön azt hiszi, hogy simicskázással, sorosozással mindent a szőnyeg alá söpörni.

Én lettem politkius Soros György támogatásával, vagy ön? Engem tett háromszor miniszterelnökké Simicska Lajos vagy önt?

– ismételte meg Vona a kérdését a vagyonra vonatkozóan, igent vagy nemet várva.

Orbán ehelyett kijelentette: "Megismétlem: szomorú sors, amikor az embernek gazdája van és nem a maga ura. Ezzel szemben Magyarországon a választásokat a szavazópolgárok döntik el, le is válthatnak kormányt. Lehet, hogy van, akit Soros György mozgat, van, akit az önök gazdája, mi egyik közé sem tartozunk.”

Ja, lesz egy paksi tárca nélküli miniszter

Az LMP frakcióvezetője azzal fordult a kormányfőhöz, hogy még mindig nem késő népszavazást tartani. Szél Bernadett azt kérdezte Orbántól:

Elimeri-e, hogy Magyarország következő 100 évének legsúlyosabb kérdése a paksi döntés?

Elismeri-e, hogy a magyar embereknek kéne dönteni?

Túl bonyolult a kérdés, ahhoz, hogy a magyar emberek döntsenek róla?

Ha a magyar emberek ellenzik, akkor is végigviszi a beruházást?

Orbán szerint a kormány nyílt lapokkal látszott "A Fidesz és a KDNP a paksi beruházásról szól alapszerződést 2014-es parlamenti választás előtt kötötte meg, épp azért, hogy a választás után senki se mondhassa, hogy nem ismerték a kormány energiapolitikáját."

A pénzügyi szerződés azért volt ettől elválasztva, hogy ha új kormányt hozna a választás, akkor ne álljon kész helyzet előtt. "Fair eljárás volt, mostani magatartásunk ezért tehát tükrözi a magyar nép akaratát."

Szél szerint nincs szó nyílt lapokról, a 11 ezer oldalas szerződésbe nem lehet normálisan betekinteni. " Hogy hívják a ministzerelnököt? Vlagymimrnak vagy Viktornak? Ha önök szerint a magyar állampolgárok támogatják a beruházást, akkor miért nem fogják be a szánkat egy népszavazással? "

"Többszöri felszólítás ellenére sem vagyok hajlandó befogni a képviselő asszony száját. A Fidesz támogatja az atomenergiát" – mondta Orbán, aki szerint a rezsicsökkentés, a gazdaság versenyképessége nukleáris energiával biztosítható a leginkább, mert az tűnik a legolcsóbbnak – mondta Orbán, mellékesen hozzátéve, miután egy pillanatra visszakapta a szót: "elfelejtettem mondani, rövidesen tárca nélküli minisztert fogok kinevezni a paksi beruházás összefogására és irányítására."

Orbán kiállt Matolcsy országtámadós szövege mellett

Sajátos érvvel utasította el Orbán Viktor az MSZP-s Szakács László felvetését, hogy álljon fel egy eseti bizottság, amely kivizsgálja az MNB elnökének nyilatkozatát, amely szerint egy nagy NATO-szövetséges bankpánikkal akarta megbuktatni a kormányt az MNB-n keresztül.

Kik átmadták meg az országot,

hogyan hárították el,

fennáll-e még a veszély.

– érdeklődött Szakács, megjegyezve, hogy a Fidesz nem támogatta a bizottság felállítását.

"A frakcióm magatartása észszerű volt" – mondta Orbán, aki szerint a támadás folyamatosan zajlik, az "a modern korban az állami létezés szükségszerű velejárója. Az ilyen típusú támadásokat eddig elhárítottuk."

Majd akkor kell nyilvánossága előtt erről beszámolni, ha egyszer nem járunk sikerrel.

– hárította el a kormányfő, hogy Matolcsy György nyilatkozatának megalapozottságát megismerje a közvélemény.