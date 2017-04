Köszöni az összes barátjának, hogy eljött, és az ő barátaiknak is köszöni, hogy ők is eljöttek.

"Megmutattuk ma is, hogy percek alatt több százan, vagy még többen meg tudunk jelenni bárhol a városban, hogy kiálljunk a jogainkért. Meg tudjuk mutatni a demokratáknak, hogy nem facsarta ki még belőlünk az összes erőt ez a rendszer. Én nem vagyok egy tüntetés szervező, nem is szeretnék azzá válni. A továbbiakban is használni fogom a face' adta lehetőséget a gyors kommunikációra sok emberrel. Felelősséget ezért nem vállalok. Ha már ma este úgy tűnt, én hívtam meg ezt a pár száz embert, aki aztán meghívott még pár százat ideírok egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban a mai napról. A továbbiakban az esemény oldalát nem fogom látogatni, legfeljebb a következőét" – írta.