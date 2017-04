A patinás Atlantic is arról ír, hogy Orbán Viktor egy új törvénnyel ellehetetleníti a CEU-t. A cikkben sorra veszi, hogy Orbán 2010-es hatalomra kerülése óta folyamatosan bontja le a fékek és egyensúlyok rendszerét, és direkt politikai kontroll alá helyezte a központi bankot, a múzeumokat, a tévét és a rádiós piacot. Most a CEU a soros.

Az Atlantic beszélt Michael Ignatieff rektorral Washingtonban, ahol Ignatieff segítséget remél az amerikai kormánytól. Ignatieff szerint idegen erők és helyi kiskirályok is mérték már fel rosszul a helyzetet, amikor arról volt szó, hogy mennyire tud dühös lenni ennek a régiónak a lakossága. Ezt jól mutatja az a 10 ezer ember, aki megjelent a CEU előtt tüntetni korábban.

Ignatieff arról is beszél, hogy ő nem felel Soros Györgynek, hanem egy kuratóriumnak, amelyeknek olyan elismert tagjai vannak, mint George Pataki, New York korábbi kormányzója. A rektor kijelentette, hogy nincs benne a magyar politikában, nem akarja megdönteni Orbán hatalmát. Csak azt akarja, hogy hagyják őket békén, és akkor ők is békén hagyják a kormányt.

Még arról is beszélt, hogy több politikussal és diplomatával is találkozott, és az egyetlen téma, ami közös nevezőre hozza a republikánusokat és a demokratákat, az az egyetemek szabadsága. Ha Orbán átviszi ezt a törvényt, akkor a jövőben más hasonlóan működő amerikai iskolák is helyi despoták önkényuralmának lesznek kitéve.

Ignatieff reméli, hogy a Trump-kormány jelzi Orbánnak, hogy egyáltalán nem áll érdekében bezáratni a CEU-t.