Spontán tüntetés kezdődött a Sándor-palotánál

Cikkünk folyamatosan frissül.

"Spontán talán nehéz, de mi most egy páran a Sándor palota elé megyünk" – ezt írja egy szervező magánszemély Facebook-eseményben, röviddel azután, hogy a köztársasági elnök aláírta a lex CEU-t. A rendőrök már megérkeztek a helyszínre, körbevették a palotát. A tiltakozók folyamatosan érkeznek a térre, most körülbelül 500 ember van ott.

Helyszíni tudósítónk szerint már többen skandálnak, több bajusszal kapcsolatos rigmus is végigment a tömegen és van egy egészen újszerű is, néhányan azt skandálják, hogy macskajancsi. A tüntetésen a netadós tüntetések szervezője, Gulyás Balázs DJ-zik, helyszíni kollégák szerint lehet tőle számot kérni. Kint van Berg Dániel, a CEU-s tüntetèsek egyik szervezője, és Falus Ferenc is civilben. Közben azt kántálja a tömeg, hogy János, gyere ki! illetve hogy sunyipalota.

A Magyar Helsinki Bizottság közben épp arról posztolt Facebookon, hogy mik a spontán gyülekezés szabályai. Azt írják, hogy akkor szabályos egy ilyen tüntetés, ha a rendezvény szervezésének megkezdését követően azonnal bejelentik azt a rendőrségen.